Tienjarig jongetje aangereden in Hoogkamerstraat Kristof Pieters

31 oktober 2019

13u05 0

Woensdagnamiddag is in de Hoogkamerstraat in Temse een 10-jarige jongen uit Temse aangereden die te voet met de fiets aan de hand de straat overstak. De autobestuurder had hem niet opgemerkt. De jongen raakte lichtgewond.