Tieners vullen hun vrije tijd met het opruimen van zwerfvuil Kristof Pieters

19 mei 2020

17u07 0 Steendorp Met een heuse ‘zwerfmobiel’ trekken Arne, Dries en Federica regelmatig op pad om zwerfvuil op te ruimen in hun gemeente. Op hun laatste tocht verzamelden ze maar liefst zeven volle zakken en een gedumpte restafvalzak.

Arne Cleiren (11 jaar), Dries Cleiren (13 jaar)en Federica Cleiren (10 jaar) hebben in deze coronatijden veel vrije tijd. “Daarom gaan we af en toe eens zwerfvuil rapen”, vertellen ze. “We wonen in de Kapelstraat in Steendorp en gaan vooral in de onmiddellijke omgeving aan de slag. Er wordt heel wat weggegooid door mensen. De laatste keer hebben we maar liefst zeven zakken verzameld en een restafvalzak gevonden. Om dit allemaal mee te nemen hebben we onze ‘zwerfmobiel’ een omgebouwde bakfiets.” Schepen Hugo Maes (CD&V) looft de jongeren voor hun inzet. “Dit zijn echte toppers”, klinkt het.