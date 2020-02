Tien zakken plastic dopjes ingezameld voor opleiding blindengeleidehond Kristof Pieters

04 februari 2020

13u08 2 Temse De politiezone Kruibeke-Temse heeft tien zakken met plastic zakjes mogen overhandigen voor de actie ‘Drop je dopje’.

De politie had vooraf een oproep gedaan aan alle inwoners van Temse en Kruibeke om mee dopjes te helpen verzamelen. De dopjes worden verkocht en in een recyclagebedrijf heel fijn vermalen tot korrels. Er zijn ongeveer 32 miljoen dopjes nodig om één hond op te leiden. De opbrengst van de dopjes gaat naar de opleiding van blindengeleidehonden. De actie loopt ook na de overhandiging van de eerste tien zakken verder. Aan het onthaal van het commissariaat in Temse staat een doos waar je de dopjes kan droppen.