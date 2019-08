Tielrode krijgt de eerste schoolstraat: Kaaistraat voor en na schooltijd autovrij JVS

29 augustus 2019

14u24 0 Temse De Kaaistraat in Tielrode wordt vanaf volgende maandag een ‘schoolstraat’. Een half uur voor de start van de school ‘s morgens en een half uur na schooltijd wordt gemotoriseerd verkeer verboden in de straat.

Om de veiligheid voor de kinderen te verhogen, bekeek het gemeentebestuur samen met de directie van de Vrije Basisschool van Tielrode de mogelijkheid voor het invoeren van een schoolstraat in de Kaaistraat. Zowel de ouders als de bewoners werden daarbij betrokken.

“Bij het begin en het einde van een schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch, onveilig samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Een schoolstraat biedt een oplossing voor deze gevaarlijke verkeersdrukte”, schetst schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Door 2 keer per schooldag, telkens een halfuurtje, het gemotoriseerd verkeer in de straat te weren, zal de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat veiliger worden.”

Bewoners met een toegangsbewijs mogen wél nog met de auto in de straat, net als hulp- en nutsdiensten. Van 1 september tot 1 november vindt er een proefperiode plaats. Het gebruik van deze schoolstraat zal nadien samen met de dienst mobiliteit en de politie geëvalueerd worden.