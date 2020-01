Tesamen ziet weinig grote veranderingen en geen belastingverlaging in meerjarenplan Kristof Pieters

02 januari 2020

14u44 0 Temse Het meerjarenplan van de bestuurscoalitie in Temse kan op weinig applaus rekenen van oppositiepartij Tesamen. “We worden niet écht warm of koud van de investeringen die de komende 6 jaar staan uitgetekend”, zegt fractieleider Bert Bauwelinck. “Meestal gaat het om zaken die al van de vorige legislatuur of eerder beloofd werden en die wij ook al goedkeurden. We zien echter weinig nieuwe zaken en de aangekondigde ‘grote verandering’ er niet is gekomen.”

De investeringen in participatie, open ruimte, natuur, milieu, verkeersveiligheid, armoedebestrijding en erfgoed krijgen van de oppositiepartij alvast een onvoldoende. In maart 2019 was er tijdens de beleidsverklaring nog sprake van om belastingverlagingen te onderzoeken. “In de begrotingstabellen voor de volgende jaren blijkt echter dat daar geen millimeter ruimte voor is”, stelt Bauwelinck vast.

Hij maakte zich op de gemeenteraad vooral ongerust over een recente beslissing van de nieuwe Vlaamse Regering inzake de zogenaamde ‘bouwshift’ (een aangepaste versie van de ‘betonstop’). Wie straks niet meer mag bouwen op het stuk grond dat hij al bezit, moet daarvoor volledig worden vergoed. “Het totale planschade-bedrag kan voor een gemeente als Temse oplopen in de tientallen miljoenen”, waarschuwt Bauwelinck.

Tesamen betreurt dat de al tien jaar beloofde fiets-o-strade langs de spoorweg tussen Temse en Sint-Niklaas ook nu weer niet gebudgetteerd staat. De Boelwerfkraan langs de Schelde is erkend als industrieel erfgoed en in eigendom van de gemeente. De restauratie stond vorige legislatuur al in de begroting en de oppositie vreest dat er opnieuw getalmd zal worden. “Daarom vragen we dat er ook gezocht wordt naar Europese subsidies, naar het voorbeeld van andere gemeenten. De kraan is immers een belangrijk industrieel ‘landmark’ en het enige wat ons nog herinnert aan de roemrijke geschiedenis van de scheepsbouw op De Zaat”, zegt Bauwelinck.

Voor Tesamen moeten de belastingen eerlijker verdeeld worden, waarbij de sterkste schouders de grootste lasten dragen. “Met de cadeaucheque van 15 euro voor alleenstaanden en eenoudergezinnen kan je al mooie fles cava kopen maar nog geen champagne”, klinkt het De herziening van de belastingen op leegstand en verkrotting vindt de partij wél een goede zaak.

De grootste bekommernis van Tesamen is de uitbreiding van het politiegebouw, goed voor zo’n kleine 3 miljoen euro. “Maar wat als we gedwongen worden tot een fusie in één grote politiezone Waasland in 2024?” vraagt Bauwelinck zich af. “Dan zitten we daar met dat nieuwe gebouw en moet het herbestemd worden voor andere gemeentelijke diensten.”