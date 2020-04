TESAMEN wil gemeentelijke coronacommissie bijeenroepen Kristof Pieters

01 april 2020

17u53 0 Temse De partij TESAMEN vraagt aan het gemeentebestuur van Temse om zo vlug mogelijk een aparte commissie te besteden aan de coronacrisis en de effecten daarvan op lokaal niveau. “Zonder twijfel kan zo’n overleg in afzonderingstijden op virtuele wijze georganiseerd worden via een video-call”, zegt fractieleider Bert Bauwelinck.

Hij heeft namens zijn partij een hele reeks vragen en voorstellen. “Vooral de meest kwetsbare mensen mogen we in deze tijden niet in de steek laten”, vindt hij. “De gemeente mag best wat meer voorop lopen in het coördineren van allerlei initiatieven die het leven in tijden van corona draaglijker maken.”

TESAMEN wil graag ook een stand van zaken inzake besmettingen en overlijdens in de gemeente en wat er gedaan wordt om kwetsbare groepen te helpen. Verder wil de partij laten onderzoeken of de bibliotheek een veilig ontlening-systeem kan uitwerken voor boeken, muziek en films zoals al vele bibliotheken in de regio al doen.

Volgens Bauwelinck kan ook de communicatie naar de bevolking beter en is het nodig om regelmatiger bruikbare updates te geven aan de Temsenaren. “Nog te veel worden er dagelijks van alle kanten maatregelen en richtlijnen over de mensen ‘uitgestort’. De informatie die nu op de website van de gemeente Temse staat is te beperkt. Bloemetjes aankopen en laten uitdelen bij de handelaars of het parkeren gratis maken, allemaal goed en wel, maar er kan meer gebeuren”, besluit het raadslid.