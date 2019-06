Tesamen vraagt sterker kinderamoedebeleid in Temse JVS

17 juni 2019

14u11 0 Temse De partij Tesamen vraagt in Temse meer inspanningen tegen kinderarmoede. Volgens de meest recente cijfers groeit 14 procent van de kinderen in Temse in armoede op.

“De jongste kinderarmoedecijfers van Kind en Gezin geven alweer geen fraai beeld. Sint Niklaas stijgt naar 24 procent, gevolgd door Temse met 14 procent. Beiden zitten hiermee boven het Oost-Vlaamse gemiddelde”, aldus Magda De Meyer (Tesamen). “Als gelijkaardige gemeenten als Hamme en Bornem met hun kinderarmoedecijfers kunnen afklokken op respectievelijk 7,2 en 7 procent moet dat ook in Temse kunnen.”

Bij kinderen in Temse van wie de moeder als niet-Belgische geboren is, ligt de kansarmoede met 33,6 procent veel hoger dan de 6 procent bij kinderen met een moeder van Belgische origine. 29 procent van de kinderen geboren in 2018 spreekt geen Nederlands met de moeder. Meer dan 36 procent van de minderjarigen is nu van niet-Belgische herkomst. “Uiteraard is werk en een degelijk inkomen in het gezin essentieel om kinderarmoede een halt toe te roepen. Maar ook méér investeren in de kinderen zelf is absoluut noodzakelijk”, vindt De Meyer.

“Intensievere begeleiding”

“Er moet daarom méér gebeuren. De 1 euro-maaltijden van minister Homans die ook in Temse werden toegepast, kunnen duidelijk geen succes genoemd worden. Wat nodig is: een veel intensievere begeleiding van kansarme gezinnen vanaf de zwangerschap, huisbezoeken om ervoor te zorgen dat kansarme gezinnen alle voordelen krijgen waar ze recht op hebben maar waarvan ze vaak niet weten dat ze die kunnen krijgen, meer toeleiding naar kinderopvang, een babykaart waarmee eerste en tweede leeftijdsmelk voor elk gezin toegankelijk is, veel uitgebreidere gezinsondersteuning tot werken aan een grotere ouderbetrokkenheid, zowel in de kinderopvang als in de kleuterschool.”