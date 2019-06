Tesamen neemt met buurtbewoners speelpleintje Vlietdam onder handen JVS

24 juni 2019

13u41 0 Temse De partij Tesamen heeft samen met een groep buurtbewoners het speelpleintje aan Vlietdam in Temse opgeruimd. “We hopen dat de meerderheid nu ook het initiatief neemt voor verdere ingrepen”, klinkt het.

Tesamen wil de toestand van het speelpleintje in de aandacht brengen. “Onlangs bezocht ik met mijn kleinkindje het speeltuintje aan de Vlietdam. Groot was mijn teleurstelling toen ik ontdekte in welke slechte staat de speeltuigen verkeren en hoe vuil het bosje erbij ligt”, vertelt Tesamen-raadslid Brigitte Caura. “Eén van de twee schommels is kapot, de glijbaan zit onder de vogelpoep, het klaverbladje is totaal versleten en de handgrepen zijn afgebroken... En rond de totaal verscholen bank ligt massa’s zwerfvuil.”

Het voorbije weekend riep Tesamen de buurt op om een opruimactie te houden. Een groep buurtbewoners ging daar op in. “En we willen meteen onze eisen kracht bijzetten: maak een duidelijk afgebakend nieuw speeltuintje voor min 10-jarigen, duidelijk gescheiden van het voetbalveldje. Dit kan eventueel op een nieuwe locatie zoals de kaai. En plaats wat zitbanken rond het speelterrein. Eén of meerdere gemachtigde buurtvaders zouden een oogje in het zeil kunnen houden.”