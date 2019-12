Temsenaar verzamelt kerstallen uit de hele wereld en exposeert voor het eerst JVS

11 december 2019

16u34 0 Temse Nog tot 26 december loopt in Temse de expo ‘Kerststallen uit de ganse wereld’. Het gaat om de collectie van Guido Spildooren uit Temse, die al ruim 20 jaar kerststallen van over de hele wereld verzamelt.

Liefst 417 kerststallen heeft Guido Spildooren in zijn collectie. Die heeft hij de voorbije twintig jaar uit alle hoeken van de wereld in zijn bezit gekregen. Zijn fascinatie begon al veel sneller. “56 jaar geleden kocht ik mijn eerste kerststal, in Antwerpen. Nadien is het uitgegroeid tot een grote verzameling, met intussen al 417 stukken.”

Deze maand komt hij voor het eerst met heel zijn collectie naar buiten. De expo vindt plaats in een heel toepasselijke ruimte: de kapel van het voormalige klooster van de Broeders van Liefde in de Akkerstraat. De toegang tot de expo bevindt zich aan de achterzijde van het complex, via de Scheldestraat 62.

De expo is toegankelijk op zaterdagen 14 en 21 december, zondagen 15 en 22 december en op donderdag 26 december, telkens van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.