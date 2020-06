Temsenaar krijgt geldboete van 2.400 euro na zware snelheidsovertreding op E17 Koen Baten

02 juni 2020

16u34 3 Temse Een man uit Temse heeft van politierechter Peter D’Hondt een geldboete gekregen van 2.400 euro nadat hij geflitst werd aan 190 kilometer per uur op de E17 in Temse.

De feiten gebeurden omstreeks 9.30 uur ‘s morgens met zijn BMW. “De man was aan het verhuizen en had die periode bijzonder weinig tijd", klinkt het. “Het is natuurlijk geen excuus, maar de stress zorgde ervoor dat hij even zijn snelheid uit het oog verloren was. Hij erkent dat hij fout was en dat het niet goed te keuren valt.”

Zijn advocaat vroeg ook om mild te zijn omdat zijn cliënt werkt in Hasselt. “Deze verre verplaatsing kan hij met een rijverbod anders amper maken", klinkt het. Politierechter Peter D’Hondt hield hier echter weinig rekening mee en gaf hem bovenop de boete ook nog een rijverbod van drie maanden.