Temse start met bib-afhaalpunt, babbellijn voor ouderen en boodschappendienst Kristof Pieters

13 april 2020

10u15 9 Temse Het gemeentebestuur van Temse heeft enkele initiatieven genomen die de gevolgen van deze coronacrisis wat moeten verzachten. Het gaat om een bib-afhaalpunt, een babbellijn voor ouderen en een boodschappendienst.

Met het opstarten van een bib-afhaalpunt kunnen boekenliefhebbers zich met nieuwe lectuur in een tuinstoel neervleien of kinderen opnieuw boeken ontlenen voor schoolopdrachten. Een keuze kan online gemaakt worden via https://temse.bibliotheek.be/afhaalpunt maar bestellen kan ook telefonisch via 03 710 13 20 op weekdagen tussen 10 en 12 uur of via bibliotheek@temse.be. Per lenerskaart kan je maximum 10 materialen per week uitlenen. Je verneemt van de bib een exact tijdstip, waarop je je materialen kan afhalen in de inkomhal. Materialen terugbrengen kan enkel via de inleverschuif, maar is niet noodzakelijk omdat de bib alle uitleentermijnen sowieso verlengt, zolang de sluiting duurt.

Babbellijn voor ouderen

Vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje in de Kouterstraat bieden sinds kort een luisterend oor voor ouderen die zich in deze coronatijd vaak eenzaam voelen. Zij kunnen iedere weekdag, van 11 tot 16 uur, terecht op nummer 03 710 26 38 voor informatie, advies, verwijzing of gewoonweg een deugddoend gesprek!

Boodschappendienst

Vanaf dinsdag 14 april is er ook een tijdelijke gratis boodschappendienst voor inwoners die omwille van hun hoge leeftijd, gezondheidstoestand of beroep (enkel dokters en verpleegkundigen verbonden aan een AZ of WZC) niet in de mogelijkheid zijn om zelf boodschappen te doen in deze coronaperiode en nog niet geholpen worden door Thuiszorg of een andere organisatie, vereniging, buur of familie. Op dinsdag en vrijdag zal een vrijwilliger overdag voor hen gaan winkelen.

Beroep doen op deze boodschappendienst kan via 03 710 13 75 (kantooruren) of via boodschappendienst@temse.be. De aanvrager moet zijn/haar naam, adres, telefoonnummer en (eventueel) e-mailadres doorgeven en ook de reden waarom hij/zij zelf geen boodschappen kan doen. De vrijwilliger contacteert vervolgens de aanvrager, noteert het boodschappenlijstje en maakt de nodige afspraken.