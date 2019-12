Temse maakt eigen windmolenplan: “Slechts ruimte voor maximum vier tot vijf windmolens” Kristof Pieters

20 december 2019

18u39 2 Temse De gemeente Temse heeft als eerste in de regio een eigen windmolenplan opgemaakt. Energiebedrijven zullen echter teleurgesteld zijn, want Temse komt tot de conclusie dat er op het hele grondgebied slechts vier tot vijf windmolens kunnen bijkomen in de omgeving van de E17. “We zijn niet tegen windmolens maar er moet wel een maatschappelijk draagvlak zijn”, zegt schepen Hugo Maes (CD&V).

De voorbije jaren kreeg Temse al enkele keren een heikel dossier voorgeschoteld voor de realisatie van nieuwe windmolens. Luminus kreeg ondanks een negatief advies van de gemeente en een weigering van de provincie van de minister toch een vergunning voor de bouw van drie windmolens in het gebied ’t Blauwhof. De gemeente is samen met het actiecomité Tegenwind tegen die beslissing nu in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook Engie deed dit, maar wel om een andere reden. Dit bedrijf ziet het namelijk mogelijk er vier nog grotere turbines neer te poten.

Weinig bewoning

Wellicht zal een beslissing nog wel een tijdje aanslepen want de overheid wil de bevoegdheid om vergunningen toe te kennen voor windmolens overhevelen naar de gemeente. Temse anticipeert hier reeds op en heeft daarom zelf een beleidsvisie neergeschreven. “We hebben onderzocht waar het volgens ons nog haalbaar is en komen tot de conclusie dat slechts één gebied in aanmerking komt, de zone langs de E17 waar weinig bewoning is”, zegt milieuambtenaar Franky Eeckelaert. “Ons uitgangspunt is dat er een minimumafstand van 500 meter moet zijn tot de dichtstbijzijnde woning. In het gebied langs de E17 ter hoogte van de Velle kunnen in totaal maximum vier tot vijf windmolens komen. Het zouden er meer kunnen zijn maar er is een radiobaken voor het vliegverkeer in Sint-Niklaas en binnen een straal van drie kilometer daarrond kunnen geen turbines komen. Een groot deel van de industriezone TTS valt daar jammer genoeg in. Als dat baken in de toekomst verdwijnt en vervangen wordt door een satellietsysteem is het natuurlijk een ander verhaal.”

Schepen Hugo Maes benadrukt dat Temse zeker niet gekant is tegen windmolens. “Maar dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de inwoners”, legt hij uit. “Als er toch windmolens komen moet de bevolking ook genieten van de baten. Daarom willen we bijzondere voorwaarden opleggen waarbij burgers kunnen participeren in minimum 30% van het kapitaal. Daarnaast gaan we aan de exploitanten van windmolens vragen om jaarlijks 5.000 euro te storten in een zogenaamd omgevingsfonds. In samenspraak met de omwonenden kunnen daarmee investeringen worden gedaan die de kwaliteit van de buurt verhogen. Dit kan gaan van het installeren van laadpalen voor elektrische voertuigen tot het aanleggen van een parkje.”

Voorlopig is de beleidsvisie van Temse wel niet juridisch afdwingbaar en blijft de bevoegdheid over vergunningen nog wel bij de provincie zitten. “Het is daarom belangrijk dat ook andere gemeenten mee op de kar springen. Kruibeke zit met haar windmolenplan al in een eindfase en ook Beveren is ermee bezig. Nu de rest van de regio nog.”