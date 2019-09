Temse, Bornem en Rivierpark Scheldevallei vragen Vlaamse regering om uitbreiding van Waterbuslijn JVS

30 september 2019

14u41 0 Temse De nieuwe Vlaamse regering gaat een oplossing uitwerken voor de Waterbus, zodat die kan blijven bestaan. De gemeentebesturen van Temse en Bornem en de projectorganisatie Rivierpark Scheldevallei hopen nu dat de Waterbuslijn daarmee ook kan worden uitgebreid.

Al maanden ijveren de gemeentebesturen van Temse en Bornem en de projectorganisatie Rivierpark Scheldevallei voor de doortrekking van de Waterbus van Kruibeke-Hemiksem tot Temse-Bornem. Vorige donderdag 26 september hadden Luc De Ryck, burgemeester van Temse, Kristof Joos, burgemeester van Bornem, en Tom Wezenbeek, projectcoördinator van Rivierpark Scheldevallei, een onderhoud met het kabinet van de Antwerpse schepen Annick De Ridder en verantwoordelijken van het Havenbedrijf. “Het pleidooi voor de doortrekking werd daar nog eens extra beklemtoond. We hebben ook een brief geschreven aan de Vlaamse ministers met een dubbel pleidooi: de overname van de Waterbus door de Vlaamse regering en de uitbreiding van de Waterbuslijn van Kruibeke-Hemiksem tot Temse-Bornem”, schetst burgemeester Luc De Ryck (CD&V) van Temse.

Nieuwe regering

Uit het Vlaamse regeerakkoord, dat maandagmiddag is voorgesteld, blijkt dat de Vlaamse regering een oplossing gaat uitwerken. Of de Waterbus ook echt onder de bevoegdheid van Vlaanderen zal vallen of zal worden ondergebracht bij De Lijn, is nog niet duidelijk. “Met de komst van de nieuwe Vlaamse regering zullen Temse, Bornem en Rivierpark Scheldevallei zo snel mogelijk in verbinding treden met de nieuwe regering, in het bijzonder de minister van Mobiliteit. De doortrekking van de Waterbus tot Temse en Bornem is financieel slechts mogelijk als de Vlaamse regering het initiatief naar zich toe trekt”, aldus burgemeester De Ryck.

Het proefproject met de Waterbus werd in 2017 gelanceerd en bleek al snel een groot succes. Zo’n 800.000 mensen maakten al gebruik van de veerdienst. Toch was de kost van 11,5 miljoen euro per jaar niet langer houdbaar voor de Antwerpse haven. De Vlaamse coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld hebben hun budget rond en daarin is ook een plaatsje voor de Waterbus.