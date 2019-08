Tegenwind in de tegenaanval: actiecomité naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen komst windturbines JVS

02 augustus 2019

14u47 0 Temse Het actiecomité Tegenwind legt zich niet neer bij de beslissing van minister Koen Van den Heuvel (CD&V) om een vergunning toe te kennen aan EDF Luminus, voor het exploiteren van een windmolenpark in Steendorp en Bazel. Het actiecomité stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en is een campagne gestart met 1.500 flyers in de vier wijken rond de geplande windturbines.

Het oordeel van Vlaams minister voor Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) vorige maand was een grote verrassing voor het actiecomité Tegenwind. Dat strijdt al een hele tijd tegen de komst van windturbines op de Blauwhofsite, in het groene gebied tussen Steendorp en Bazel. De komst van drie grote windturbines, van 200 meter hoog en op enkele honderden meters van woningen, is daar allerminst gewenst. In november 2018 werden er nog 2.832 bezwaarschriften ingediend bij de omgevingsvergunningsaanvraag door EDF Luminus. “Daarop hebben zowel de gemeentebesturen van Temse en Kruibeke als het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een negatief advies uitgebracht”, klinkt het bij het actiecomité. “EDF Luminus is in beroep gegaan en het was nu aan minister Koen Van den Heuwel om te oordelen. Hij besliste om de vergunning toch af te leveren. Houdt de minister dan echt geen rekening met de wens van de bevolking? Zijn er toegevingen gebeurd aan EDF Luminus? Wordt er niet gedacht aan de bewoners van de vier omliggende woonzones? De windmolens van 200 meter hoog komen tot op 300 meter van de huizen. Dit kunnen we echt niet dulden.”

De laatste mogelijkheid om alsnog de komst van de windturbines tegen te houden, gaat het actiecomité benutten. Het gaat in beroep tegen de beslissing van de minister, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is nog niet duidelijk of de schepencolleges van beide gemeenten ook die beroepsprocedure inleiden bij datzelfde orgaan.

Het actiecomité vindt dat er op heel wat vragen geen antwoord is gekomen. “Een onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s bij omwonenden is nooit gebeurd. De vergunning geldt ook voor 25 jaar. Wie gaat zoiets afbreken en de betonsokkel uitgraven?”

Eerder lieten ook al schepenen uit Temse en Kruibeke zich negatief uit over het oordeel van de minister. “Voor de gemeentebesturen staat de leefomgeving en de leefkwaliteit van de bewoners centraal. Dat wordt gehypothekeerd door deze beslissing op basis van de huidige maar verouderde Vlarem-wetgeving”, aldus schepen voor Milieu Hugo Maes (CD&V) van Temse.

Schepen Filip Vercauteren (CD&V) van Kruibeke had een andere locatie gewild. “We zijn niet tegen het bouwen van windmolens, maar volgens ons zijn er betere locaties om die te bouwen. Zo is er verder langs de E17, ter hoogte van bedrijvenzone Hogenakkerhoek, nog plaats met minder last voor de omwonenden. De aanvraag op de huidige locatie is vooral een gemakkelijke optie die verder bouwt op een eerdere aanvraag.”