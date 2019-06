Stuk zijgevel van woning stort in aangrenzende bouwput Kristof Pieters

03 juni 2019

13u21 0 Temse De bewoners van een woning in de Sterstraat in Steendorp werden zondagavond opgeschrikt door een doffe dreun. Toen ze poolshoogte gingen nemen zagen ze dat een stuk muur van de zijgevel deels ingestort was en enkele meters lager in de aangrenzende bouwput gevallen was.

De brandweer kwam ter plaatse om te controleren of er nog verder instortingsgevaar was, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. De fundering zelf was niet beschadigd geraakt waardoor er geen verder instortingsgevaar dreigde. De bewoners konden dan ook in hun woning blijven. De brandweer moest geen verdere actie ondernemen. Er werden wel enkele gebreken in zake veiligheid vastgesteld. Zo was de meters diepe bouwput slecht afgebakend met nadar. Er ontbrak ook signalisatie en verlichting op het voetpad. De aannemer werd gevraagd dit zo snel mogelijk in orde te brengen.