Stripgemeente viert jubilea: 65 jaar Jommeke en 50 jaar Hec Leemans Kristof Pieters

04 februari 2020

12u56 2 Temse De gemeente Temse doet zijn naam als stripgemeente alle eer aan. Jommeke viert dit jaar zijn 65ste verjaardag en het jubileumalbum dat binnen enkele maanden verschijnt, speelt zich onder meer af in Temse. Daarnaast is ook Hec Leemans gevierd. Hij werd 70 jaar en zit al 50 jaar in het vak.

Temse heeft een bijzondere band met Jommeke en Jef Nys. De tekenaar, die in 2009 overleed, werd er meerdere malen gevierd. Dat gebeurde eerder al ter gelegenheid van Jommekes 50ste verjaardag. Er staat ook een standbeeld van Jommeke aan de bib, er is een straatnaam in de Doornwijk en in AC De Zaat hangt een bas-reliëf. De biografie ‘Ongekend veelzijdig’ over Jef Nys werd trouwens geschreven door burgemeester Luc De Ryck.

De 65ste verjaardag van Jommeke kon dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Van de stripreeks zijn al meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht. Het jubileumalbum ‘Het zevende zwaard’, dat binnen enkele maanden verschijnt, zal zich gedeeltelijk afspelen in Temse. Momenteel loopt ook een expo rond de stripheld in het districtshuis van Wilrijk, de woonplaats van Nys.

50 jaar kampioen

In het gemeentehuis van Temse werd ook de biografie ’50 jaar kampioen’ voorgesteld van tekenaar Hec Leemans. De tekenaar van onder andere Bakelandt en de F.C. De Kampioenen-strips viert een dubbele verjaardag: hij is 70 jaar jong en zit al 50 jaar in het vak. Ook hij heeft een speciale band met Temse, want Leemans werd er geboren. Verschillende acteurs uit de reeks waren bij de voorstelling van het boek ook aanwezig zoals Marijn Devalck (Boma), Danni Heylen (Pascalleke) en Herman Verbruggen (Marcske). Hec Leemans heeft meer dan 250 strips gepubliceerd, goed voor 15 miljoen verkochte exemplaren. Deze maand ligt album 106 van F.C. De Kampioenen in de rekken, en in mei en juni volgen enkele luxe-edities van Bakelandt. Op de receptie kreeg Leemans een mooie tekening uit handen van Wim Swerts, die de stripreeks Vertongen & Co verzorgt.