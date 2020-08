Straten afgesloten voor schilderwerken in schoolomgeving Kristof Pieters

17 augustus 2020

15u33 1 Temse Interwaas voert in opdracht van het gemeentebestuur deze week schilderwerken uit in verschillende schoolomgevingen. Waar de straten vrij smal zijn, worden ze enkele uren afgesloten tussen 9 en 12 uur.

De Scheldestraat in Temse komt dinsdag 18 augustus aan de beurt. De Gelaagstraat in Steendorp volgt op woensdag 19 augustus en tot slot zijn er schilderwerken in de Kaaistraat en Pastorijstraat in Tielrode op vrijdag 21 augustus.