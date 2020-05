Straatracers duiken opnieuw op, verkeersingrepen nodig om snelheid af te remmen Kristof Pieters

27 mei 2020

17u19 0 Temse Het is mooi weer en ook de straatracers zijn terug. Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) vroeg in de gemeenteraad op welke manier het bestuur het fenomeen gaat aanpakken. Het college stelt zijn hoop op nieuwe camera’s en plant verkeersingrepen om de snelheid af te remmen. De oppositie wil echter dat de burgemeester ook zijn nieuwe bevoegdheid toepast om auto’s in beslag te nemen van recidiverende laagvliegers.

Het fenomeen van de straatraces is niet nieuw. Op de gemeenteraad van augustus vorig jaar vroeg de fractie van Tesamen al aandacht voor het gevaarlijk rijgedrag van deze patsers. “Ik weet niet of het te maken had met het mooie weer de voorbije dagen of met het feit dat heel wat mensen te lang binnen gezeten hebben, maar ze zijn wel opnieuw actief”, stelt raadslid Bert Bauwelinck vast. Hij vraagt dat de politie naast controle van de coronamaatregelen ook extra aandacht besteden aan de straatracers.”

Nieuwe bewakingscamera’s

Volgens burgemeester Luc De Ryck (CD&V) gaat het om fenomeen dat zich over heel Vlaanderen manifesteert waarbij het zeer moeilijk is om overtreders te betrappen en te identificeren. Hij stelt zijn hoop vooral op de komst van de nieuwe bewakingscamera’s voor het centrum. Verder belooft hij een verhoging van de politiecontroles om snelheidsovertreders te pakken. Volgens Bauwelinck moet de focus vooral liggen op de flagrante overtredingen. “De patsers die 120 rijden in de bebouwde kom, die moeten er van tussen”, reageert hij.

De centrale ‘aanvliegroute’ van de straatracers is volgens Bauwelinck de August Wauterstraat, Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en Schoolstraat. Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) verwacht dat de uitrol van het nieuwe mobiliteitsplan soelaas zal brengen. De bedoeling is namelijk een uitbreiding van de zone 30 en dit zal gepaard gaan met infrastructurele ingrepen die een lagere snelheid afdwingen.