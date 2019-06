Straatnaam voor Marie Van Brussel: heldin uit Temse redt twee Joodse meisjes in Tweede Wereldoorlog - Memoires Hélène Klein in bib JVS

11 juni 2019

09u43 0 Temse Een zijstraat van Cauwerburg in Temse heeft de naam Marie Van Brusselstraat gekregen. Die Marie Van Brussel gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog, als weduwe en moeder van drie dochtertjes, onderdak aan twee jonge Joodse meisjes. Zij overleefden de oorlog. De oudste, Hélène Klein, heeft haar memoires gepubliceerd onder de titel ‘Hélène’. Dat boek is nu ook beschikbaar in de bibliotheek. Marie Van Brussel zelf overleed in 1984, maar werd op 85-jarige leeftijd nog als een heldin gehuldigd in Jeruzalem.

Het is een ongelofelijk levensverhaal, dat van Marie Van Brussel. De vrouw uit Temse redde eigenhandig twee jonge Joodse meisjes van de dood. In 1943 leefde het Joodse echtpaar Klein en hun dochtertjes Hélèné (geboren in 1939) en Marguerite (in 1940) ondergedoken in Brussel. Via vrienden belandden de kinderen bij het echtpaar Leonard Duerinck en Marie Van Brussel in Temse, die zelf drie jonge dochters hadden. Kort daarna overleed vader Duerinck. Als weduwe voedde Marie Van Brussel de 5 meisjes tussen 3 en 15 jaar op gelijke voet op en slaagde erin, ondanks de enorme risico’s, het geheim te bewaren. De Joodse meisjes woonden bij de weduwe in tot begin 1947. In 1949 werden zij samen met 350 andere oorlogswezen naar Israël overgebracht. Zij bouwden met succes hun leven uit in Jeruzalem.

In 1977 bracht één van de zussen een bezoek aan Marie Van Brussel. In 1979 werd Marie in Jeruzalem uitgenodigd, waar zij op 85-jarige leeftijd als een heldin werd gehuldigd. Zij overleed in 1984. Hélène was op de uitvaart in Temse aanwezig. Momenteel zijn Hélène en de 3 dochters van Marie Van Brussel nog in leven. Marguerite overleed in 2012. De ouders van de Joodse meisjes overleefden de oorlog niet: zij stierven in Auschwitz.

Vorige maand besliste de gemeenteraad van Temse een straatnaam, een zijstraat van Cauwerburg, toe te kennen aan Marie Van Brussel. En de oudste van de twee Joodse meisjes, Hélène Klein, heeft nu haar memoires gepubliceerd onder de titel ‘Hélène’. Het gemeentearchief is in het bezit van zowel de Hebreeuwse als de Engelse versie. Deze laatste is ook beschikbaar in de gemeentelijke bib, samen met het gedetailleerde levensverhaal van de meisjes en hun pleegmoeder, zoals op 8 juli 1977 door burgemeester Luc De Ryck (CD&V) opgetekend.