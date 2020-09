Straatcomité verkoopt bloemen voor slachtoffer van gasontploffing: “We willen Jeannine weer op weg helpen eens ze het ziekenhuis mag verlaten” Buurman krijgt ballonvlucht aangeboden voor heldendaad Kristof Pieters

05 september 2020

11u19 12 Temse Het straatcomité van de Heistraat in de Velle organiseert dit weekend een plantjesverkoop voor Jeannine Van Mele (70). De vrouw revalideert in het ziekenhuis nadat ze zwaargewond raakte bij een Het straatcomité van de Heistraat in de Velle organiseert dit weekend een plantjesverkoop voor Jeannine Van Mele (70). De vrouw revalideert in het ziekenhuis nadat ze zwaargewond raakte bij een gasexplosie in haar woning . “We willen Jeannine een duwtje in de rug geven en haar opnieuw wat op weg helpen”, zeggen de buren.

Jeannine Van Mele verblijft nog altijd in het ziekenhuis na de ontploffing op 16 augustus. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond toen ze ’s ochtends de lichtschakelaar aanstak en het opgestapelde gas in de keuken met een enorme knal ontplofte. De luchtverplaatsing was zo hevig dat de achtergevel werd weggeblazen. Jeannine werd door haar buurman William Thierens vanonder het puin gehaald en verkeerde een tijdje in kritieke toestand.

Beide benen gebroken

“Ondertussen is haar toestand stabiel, maar haar beide benen zijn wel gebroken en ze heeft nog een hele weg te gaan”, weet Tom Vergauwen van het straatcomité. Het comité Heistraat organiseert om de twee jaar een groot buurtfeest, maar nu steekt het de handen uit de mouwen voor een plantjesverkoop. “We willen Jeannine in de eerste plaats een hart onder de riem steken tijdens haar revalidatie, maar tegelijk haar ook een duwtje in de rug geven eens ze het ziekenhuis mag verlaten. Veel van haar persoonlijke spullen zijn verloren gegaan in de explosie. Zo moet ze onder andere nieuwe kleren kopen. Met onze actie willen we haar een beetje op weg helpen.”

Het straatcomité heeft vijfhonderd plantjes aangekocht en ging de baan op om die in alle straten van Velle te verkopen. De plantjes kosten tien euro per stuk.

Grote solidariteit

Het is niet de eerste keer dat het straatcomité een benefiet organiseert. Tien jaar geleden stortte de woning van Erik Bollaert en Cora De Backer in. “Ook toen sloegen de buren de handen in elkaar om geld in te zamelen”, gaat Vergauwen verder. “De buurt hangt nauw aan elkaar en als iemand hulp nodig heeft, is de solidariteit groot. Door de coronamaatregelen zat een benefietfeest er deze keer niet in, maar met een plantjesverkoop hebben we een ideaal alternatief gevonden.”

Redder in bloemetjes gezet

Zaterdagochtend werd ook buurman William Thierens in de bloemetjes gezet. Hij aarzelde die fatale zondagochtend geen moment toen Jeannine Van Mele onder het puin lag en rende ondanks alles risico’s de woning binnen om haar naar buiten te halen. Samen met zijn echtgenote Chantal werd hij daarom getrakteerd op een vlucht met de Calimero-luchtballon van Philippe Van Robaeys. Die nam deel aan het evenement ‘Respect’, een alternatief voor de afgelaste ballonmeeting dit weekend in Sint-Niklaas. “En veel respect is er voor William en Chantal en voor het straatcomité en de vele vrijwilligers die buurvrouw Jeannine zo massaal steunen”, klinkt het.

Wie geen plantje kocht maar Jeannine Van Mele wil helpen, kan steeds een vrijblijvende gift doen via het rekeningnummer BE67 7555 7551 4187