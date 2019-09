StandAUT geeft kinderen met autisme creatieve uitlaatklep Kristof Pieters

20 september 2019

18u01 10 Waasland Aansluiten bij een sportclub of culturele vereniging is voor kinderen met autisme geen evidentie. In grote groepen functioneren ze niet zo makkelijk. De nieuwe vzw StandAUT wil voor deze groep kinderen een creatieve uitlaatklep bieden. Twee keer per maand worden workshops dans, zingen en koken georganiseerd.

Het initiatief komt van Kim en Kay Remon. Kim is moeder van Noa (9) een meisje met autisme dat verzot is op zingen en dansen. “We zijn al bij verschillende verenigingen langs geweest maar het komt altijd op hetzelfde neer: Noa functioneert niet zo goed in groepsverband, ze klapt dan helemaal dicht. Het is een lange zoektocht geweest naar een plek waar ze zich wel goed voelt. We hebben uiteindelijk kennis gemaakt met het Huis van Ben, een vzw uit Turnhout die muziek, woord en dans geeft aan kinderen met autisme. Dit was voor haar de geknipte plek maar het is jammer genoeg te ver om telkens de verplaatsing te maken.”

Everybody was born to stand out

Haar broer Kay opperde daarom het idee om zelf de handen in elkaar te slaan en een nieuwe vereniging op te richten voor het Waasland. “De naam StandAUT is afgeleid van de slogan ‘Everybody was born tot stand out’ en uiteraard zit er ook een knipoog in naar autisme in”, legt Kay uit. “Het komt er eigenlijk op neer dat elk kind talenten heeft maar jammer genoeg heeft niet elk kind de kansen om die te ontplooien. Kinderen met een ontwikkelings- of gedragsproblematiek moeten aangepaste begeleiding krijgen en daarom willen we activiteiten op hun maat organiseren.”

Kato Koppens

De nieuwe vzw heeft haar zetel in Bazel, werd voorgesteld in Beveren en voorlopig gaan de workshops door in het JOC in Temse. “Maar eigenlijk richten we ons tot heel het Waasland”, benadrukt Kim. “We werken met kleine groepen van maximum zes kinderen en er zijn twee leeftijdsgroepen. De workshops duren telkens drie kwartier. Dit lijkt kort maar ik weet uit ervaring dat het voor kinderen me autisme niet te lang mag duren. Op het programma staat voorlopig choreodans, clipdans, kookles en zangles. Die laatste workshop wordt gegeven door Kato Koppens, bekend van The Voice Kids. We zijn echter nog op zoek naar andere mensen die zich willen inzetten voor StandAUT. We zouden namelijk ook graag sport aanbieden. Uiteraard werken we ook samen met andere auti-verenigingen uit de regio. Onder meer voor voetbal zijn er al enkele clubs actief. Waar mogelijk verwijzen we kinderen door. Omdat er voor meisjes nog geen aanbod bestond, hebben we ons in de eerste plaats gefocust op zang en dans. Door met zo’n kleine groepjes te werken is er ook geen sprake van groepsdruk en is er ook tijd om heel individueel te werken.”

StandAUT start voorlopig kleinschalig op maar heeft de ambitie op termijn verder uit te groeien in de hele regio. “We zijn als beginnende vzw al blij dat we in Temse aan de slag kunnen maar hopen uiteraard geografisch nog wat te spreiden. We mikken in deze beginfase op 48 kinderen maar afgaande op de nood die er is en de enthousiaste reacties die we nu al krijgen, zal dit aantal ongetwijfeld snel stijgen.”

Voor meer info: http://www.standaut.be