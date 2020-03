Stadsbeiaardier trakteert inwoners elke vrijdag op concert Kristof Pieters

26 maart 2020

17u04 2 Temse De concertzalen zijn leeg maar de beiaardiers blijven spelen. Elke vrijdag, vanaf 27 maart, wordt men in Temse van 11 tot 12 uur op een beiaardconcert getrakteerd.

De beiaarden in Vlaanderen blijven spelen, wellicht als enige culturele voorstellingen. Daarom hebben bijna alle beiaardiers uit het hele land (en ook in Nederland) de handen ingeslagen en laten ze de beiaarden klinken over alle daken en pleinen. Ook in Temse blijven de stadsbeiaardiers trouw op post, zodat de bevolking op die manier toch een klein beetje live muziek kunt meepikken.

“Het blijven bespelen van de beiaarden is een positief signaal dat het leven ondanks alles doorgaat”, zegt schepen van cultuur Lieve Truyman (N-VA). “Wie een frisse neus haalt de komende dagen, niet in groep natuurlijk, kan elke vrijdag genieten van een concert.”

In Temse mag beiaardier Joannes Thuy vrijdag het eerste concert toepasselijk beginnen met het nummer ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. De beiaardiers spelen de komende dagen ook andere gelegenheidsmuziek, zoals ‘We’ll Meet Again’, ‘Always Look on the Bright Side of Life’, You’ll never walk alone’ en zo veel meer.

Na het concert wordt opgeroepen om samen een luid applaus te geven voor alle werkers in de gezondheidszorg.