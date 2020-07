Spontaan strengere maatregelen in risicogemeenten: “We willen niet oorzaak zijn van volgende broeihaard” Kristof Pieters

22 juli 2020

17u46 0 Temse/Zwijndrecht/Regio Twee gemeenten in onze regio zitten over de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. De lokale overheid legt voorlopig geen extra maatregelen op maar opmerkelijk is dat dit spontaan wel gebeurt. Bij het Vita Scheldebad in Temse is het sinds vandaag verplicht om een mondmasker te dragen tot aan de kleedhokjes. Kinderboerderij De Blauwe Hoeve verplicht alle volwassenen een mondkapje te dragen. “We willen namelijk niet de oorzaak zijn van een volgende broeihaard”, klinkt het.

Temse flirt met de alarmdrempel met precies 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Bij Vita Scheldebad reden genoeg om de maatregelen strenger te maken. Sinds vandaag wordt aan bezoekers gevraagd om ook een mondmasker te dragen in de inkomhal en dit pas af te nemen in de kleedhokjes. “Dit is zowel voor de bescherming van het personeel als de bezoekers”, zegt assistent-manager Steffi Van Buyten. “We hadden al heel wat extra maatregelen ingevoerd zoals looplijnen, een onthaalbalie achter plexiglas en een automaat zodat er met cash kan betaald worden zonder lichamelijk contact te maken. Nu gaan we nog een stapje verder en vragen we bezoekers een mondmasker te dragen vanaf het binnenkomen. Ook het personeel draagt een mondkapje. Het gaat om een eigen initiatief, want we willen onze verantwoordelijkheid opnemen nu de besmettingscijfers opnieuw stijgen. We willen namelijk vermijden dat ons zwembad de oorzaak zou zijn van een nieuwe broeihaard. Nu is het nog een overgangsfase omdat we de regeling pas hebben ingevoerd maar vanaf donderdag zullen we er strenger op toekijken. De mensen reageren alleszins erg begripvol. We krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties.”

Geen populariteitstest

Ook in Zwijndrecht worden er spontaan soortgelijke initiatieven genomen. Daar is de risicofactor al gestegen tot 42. Reden genoeg voor Yves Albert om vanaf vandaag een mondmasker te verplichten voor alle volwassenen die er over de vloer komen. “Ik heb er wel een nachtje van wakker gelegen”, geeft hij toe. “Ik had schrik dat ik me niet erg populair zou maken. Deze maatregel zou ook als een boemerang in mijn gezicht kunnen terugkeren. Gelukkig blijven de mensen niet weg en krijg ik alleen maar felicitaties. Het bewijst dat de overheid de mensen wat onderschat. Velen zijn echt bereid om een mondmasker te dragen om hun eigen veiligheid en die van anderen. Het dragen is verplicht vanaf de parking tot aan een tafel. Zodra de klanten zitten, mogen ze het mondmasker afnemen. Wie geen exemplaar bij heeft, kan er altijd een vragen. Ik heb hier steeds enkele dozen staan.” Yves Albert vindt het zijn plicht om zelf een versnelling hoger te schakelen als de overheid het niet doet. “Ik wil namelijk niet op mijn geweten hebben dat mijn zaak aan de basis zou liggen van een nieuwe broeihaard. Beter nu wat strenger zijn en open blijven dan binnenkort terug de deuren te moeten sluiten.”

Meer controle

Burgemeester André Van de Vyver (Groen) volgt voorlopig niet het voorbeeld van zijn Antwerpse collega die extra maatregelen aankondigt. “Ik vind het een beetje jammer dat de hogere overheid de bal in het kamp van de lokale overheid legt. Dat we hier met een hoger aantal besmettingen zitten, heeft wellicht te maken met de nabijheid van Antwerpen want mensen gaan er werken, op familiebezoek of op vermaakuitstap. Het is echter vooral belangrijk dat de huidige maatregelen voldoende worden nageleefd. Dat gebeurt namelijk niet altijd even consequent. Ik denk dan onder meer aan het verplichte sluitingsuur. We zullen daarom wel eens met de politie bekijken of er verscherpte controles moeten komen.”

Ongerustheid neemt toe

Ook in gemeenten waar de voorbije week geen nieuwe besmettingen waren, is men op zijn hoede en neemt de ongerustheid toe. Brasserie WaseGolf uit Sint-Gillis-Waas wil proactief handelen en dus moet iedereen voortaan verplicht een mondmasker dragen bij het binnenkomen. “De coronacijfers stijgen overal enorm en we hebben altijd gezegd dat de gezondheid op de eerste plaats komt. Eenmaal men zit, mag men het mondmasker natuurlijk afzetten. Ook op het terras kan men zonder mondmasker rondlopen.”

De politiezone Waasland-Noord heeft eveneens vanaf vandaag het dragen van een mondmasker verplicht voor alle bezoekers van de politiekantoren in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene.