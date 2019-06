Spirit geeft overzicht van Humocovers van 1936 tot nu in Dacca Loft JVS

04 juni 2019

13u25 0 Temse Nog tot 28 juli loopt in de Dacca Loft in Temse de expo ‘Humo-covers 1936-2019’. Voor de eerste keer in Vlaanderen is er een overzichtstentoonstelling van Humo-covers, van het beginjaar 1936 tot vandaag.

Het weekblad Humo is al tachtig jaar een vaste waarde. Het eerste nummer verscheen op 23 februari 1936. Het ‘onafhankelijk weekblad voor radio en televisie’ heeft niet alleen inhoudelijk en journalistiek geschiedenis geschreven, ook op vlak van illustraties was het baanbrekend. In Temse loopt nu een opmerkelijke overzichtstentoonstelling, met een selectie van covers van Humo, in de monumentale Dacca Loft in de Kasteelstraat 74. Er werden 640 covers geselecteerd van de 4.000 covers die ooit verschenen zijn. Voor de jaren 1936 tot 1965 werden de covers geselecteerd door initiatiefnemer Raoul De Graeve, voorzitter van de Culturele Vereniging Spirit uit Temse. Voor de jaren 1966 tot 2019 nam Humo-icoon Guy Mortier de honneurs waar.

In de begindecennia maakten voornamelijk tekenaars uit de stal van de uitgever Dupuis de covers, zoals Morris, Jijé, Sirius, Will en Sempé. Vanaf de jaren ’70 trad een nieuwe lichting aan, met namen als Ever Meulen, Joost Swarte, Kamagurka, Herr Seele, Jan Bosschaert, Jan De Maesschalck en Jeroom.

De tentoonstelling is een organisatie van de Culturele Vereniging Spirit en het gemeentebestuur van Temse in nauwe samenwerking met stripwinkel Beo (Antwerpen) en Humo. De expo loopt nog tot en met zondag 28 juli en is elk weekend vrij toegankelijk van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur.