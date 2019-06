Speurder getuigt over cruciale verhoren in tien jaar oude moordzaak: “Geen manipulatie gebeurd” Nele Dooms

03 juni 2019

13u23 0 Temse Het zoveelste vervolg in het proces rond de tien jaar oude moorzaak in Temse, dat was het maandag voor de Dendermondse rechtbank. De speurder die de cruciale verhoren afnam bij beklaagde Carlo V.H. stond als getuige voor de rechter. Die werd recent onderworpen aan een opsporingsonderzoek van het Comité P rond eventuele onregelmatigheden bij verhoren. “Niets van aan”, getuigde de speurder, die ondertussen te horen kreeg dat comité P de zaak alweer seponeerde. “Er zijn geen manipulaties gebeurd”.

Het zijn de verhoren van beklaagde Carlo V.H., minderbegaafd met een IQ van amper 66, die onder vuur liggen. De jongeman zorgde enkele jaren na de moord van 2009 voor een doorbraak in de zaak door aan de politie te vertellen dat hij aanwezig was bij de dumping van het lijk, de locaties te tonen en andere daders aan de galg te praten. Later trok V.H. die verklaringen echter weer in en beweerde dat hij onder druk was gezet van de speurders om ze af te leggen. “Er werd gedreigd dat ik geen eten of drinken zou krijgen en nachtelijke verhoren wogen erg zwaar”, beweerde V.H. onder andere. “Er werd me ingefluisterd wat ik moest verklaren.”

Bij de verdediging grijpen ze die stelling van V.H. aan om er iedereen van te overtuigen dat hun cliënten niets te maken hebben met de moord. Uiteindelijk bleek enkele maanden geleden dat door het comité P een opsporingsonderzoek was gestart tegen de speurder die verhoren van V.H. afnam. Uit de conclusie van dat onderzoek zou ondertussen blijken dat er bij de verhoren niets verkeerd gebeurde.

Dat herhaalde ook de betrokken speurder maandag met klem toen hij als getuige verhoord werd door de rechtbank. “Ik ben formeel: er is geen manipulatie van het onderzoek gebeurd, Carlo V.H. werd niet onder druk gezet, er is geen enkele reden waarom de politie iemand valse verklaringen zou laten afleggen en alles is verlopen zoals het hoort.” De speurder bleef daarbij, ook toen hij door de advocaten van V.H. het vuur aan de schenen werd gelegd.

De bewuste moord dateert ondertussen van juni 2009. De 41-jarige Turk Ihsan Celik werd toen dood gevonden met een strop rond de hals in de Temse Polder. Hij bleek drie dagen eerder gewurgd en daarna gedumpt in het natuurgebied. Speurders tastten lange tijd in het duister om de daders op te sporen. Na jaren kwam het dossier in een stroomversnelling terecht, nadat de vader van Carlo V.H. naar de politie stapte, omdat de jongen in de klauwen van een Turkse bende vast zou zitten. Uiteindelijk verklaarde Carlo V.H. dat hij bij de dumping van het lijk aanwezig was geweest en duidde Sohaib A., Sahin O. en Abdessalem B.A. aan als betrokken bij de moord. De zaak zal gepleit worden op 25 november.