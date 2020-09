Slagerij wordt bistro met Afrikaanse toets: “Al jaren in de horeca maar nu eindelijk op eigen benen” Kristof Pieters

18 september 2020

19u32 8 Temse Aan de Krijgsbaan heeft de nieuwe bistro Kodouz de deuren geopend in een voormalige slagerij. Zaakvoerster Kodou Samba (39) maakt hiermee haar droom waar. De uit Gambia afkomstige chef serveert typische Vlaamse stoverij en vol-au-vent, maar bij de suggesties zal ze ook altijd verrassen met een authentiek Afrikaans gerecht.

Kodouz is haar eerste eigen zaak maar ze heeft wel al heel wat jaren ervaring op de teller. “Na mijn studies literatuur in Gambia ben ik eigenlijk meteen in de horeca terechtgekomen”, vertelt ze. “Mijn ouders hadden het niet zo breed en verder studeren was geen optie in een groot gezin. Ik ben begonnen aan de kassa en stond daarna aan de bar maar het was in de keuken dat ik pas echt in mijn element was. Ik voelde meteen dat dit mijn roeping was.”

Kodou volgde haar liefde naar België toen ze 22 was in 2003. “Ik sprak toen nog geen Nederlands en zat me thuis te vervelen. Mijn toenmalige man stelde toen voor om samen een zaak op te starten. We hebben 2,5 jaar in Gent een eetcafé uitgebaat en zijn in 2006 naar Temse verhuisd waar we samen tot vorig jaar De Gulden Cop op de Markt hebben gerund.”

Scheiding

Er volgde echter een scheiding en Kodou moest hierdoor noodgedwongen ook afscheid nemen van haar fornuis in De Gulden Cop. “Het was een maatje te groot om alleen verder te zetten, zeker met een feestzaal erbij. Ik ben dan in loondienst aan de slag gegaan maar intussen ben ik wel blijven uitkijken naar een geschikt pand. Dat vond ik toevallig in het voorbijrijden hier aan de Krijgsbaan. Het gaat om een voormalige slagerij. De verbouwingswerken waren wel heftig want ik denk dat er geen enkele muur niet getegeld was”, lacht Kodou.

De beslissing om een eigen bistro te beginnen had ze al genomen in november vorig jaar. “Voor de coronacrisis dus”, blikt ze terug met een diepe zucht. “Als ik toen had geweten wat voor een storm er op me af zou komen, ik was er wellicht nooit aan begonnen. Er was echter geen weg terug. Ik geef toe dat ik enorm veel stressmomentjes heb gehad de voorbije maanden. Pas nu de zaak de deuren heeft geopend, glijdt de stress een beetje van me af. Heel wat van mijn vroegere klanten zijn al langs geweest en dat stelt met toch wel enigszins gerust. Het is nu natuurlijk aan mij om ervoor te zorgen dat ze ook regelmatig terugkeren.”

Kodou koos voor een toegankelijke kaart die vooral gericht is op ontbijt en lunch. “We willen een dagrestaurant zijn”, benadrukt ze. “Op de kaart staan broodjes, croques, salades, pasta en een aantal Vlaamse klassiekers zoals stoverij, vol-au-vent en steak. Men kan hier echter ook terecht voor een koffie met pannenkoek. Mijn creatief ei kan ik dan weer kwijt bij de suggesties. Daar zal trouwens altijd minstens één authentiek Afrikaans gerechtje tussen zitten.”

Omdat het coronavirus nog niet bedwongen is, wil Kodou ook voluit gaan voor takeaway. “Ik zit hier langs een drukke verbindingsweg en dat is ideaal voor meeneemgerechten. Alles op de kaart zal men dus ook in takeaway kunnen krijgen. Normaal heb ik binnen plaats voor een 30-tal couverts maar door de coronamaatregelen is dit nu iets beperkter. We hebben gelukkig ook een terras waar we 45 mensen kunnen ontvangen.”

In de keuken laat ze zich bijstaan door Marjolein Verburgh. “Vooral de eerste maanden wil ik me namelijk vooral zien in de zaal”, legt Kodou uit. “Door mijn horecaverleden ken ik veel mensen en het is al een blij weerzien geweest met heel wat oude klanten. Het grote verschil is dat ik nu eindelijk op eigen benen sta. Dat is een grote verantwoordelijkheid maar tegelijk geeft het eens zoveel voldoening.”

