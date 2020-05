Siska Schoeters toont Temsenaars hoe ze mondmasker moeten maken van oude sok: “Ideaal voor onhandige, ongeduldige of gierige medemens” Kristof Pieters

06 mei 2020

13u49 1 Temse Omdat het nog even wachten is op de bedeling van mondmaskers door de overheid, toont de gemeente Temse in een instructiefilmpje met Siska Schoeters en andere Temsenaars hoe inwoners zelf aan de slag kunnen gaan.

Om de bevolking te begeleiden doorheen de exit gaat de gemeente Temse een infofolder verspreiden, zowel digitaal als via huis-aan-huisbedeling, met daarin alle belangrijke stappen van de exit-strategie. Een belangrijk onderdeel zijn de mondmaskers. De federale overheid voorziet voor elke inwoner ouder dan 12 jaar een mondmasker en 2 filters. Over de levering van de eigenlijke mondmaskers is nog geen informatie. Volgens de laatste berichtgeving zal de levering van de filters gebeuren in 5 golven. De eerste 2 (kleine) leveringsgolven zijn gepland op 4 en 8 mei. Het overgrote deel van de filters wordt door de regering voorzien rond 15 en 22 mei. De Wase gemeenten deden ook een groepsaankoop bij Think Pink. De levering van 26.000 herbruikbare stoffen mondmaskers voor Temse is ten vroegste voorzien op 18 mei. Een aantal apotheken in Temse hebben wel al verschillende types in voorraad.

Tutorial

Het zelf maken van herbruikbare maskers zal dus prioritair zijn en in Temse schiet het figuurtje ‘Mondkapje’ ter hulp. In een huis-aan-huis bedeelde handleiding en via een instructiefilmpje — met Siska Schoeters en andere Temsenaars — op de gemeentelijke websites en sociale media wordt getoond hoe de inwoners zelf aan de slag kunnen gaan. “Ideaal voor de onhandige, ongeduldige of gierige medemens”, klinkt het bij Siska met een knipoog. Haar advies: koop ook een taartje en zet er nadien een kaarsje op. Als je het niet kan uitblazen met je zelfgemaakte mondmasker is de test geslaagd... en hou je er meteen een lekker gebakje aan over.

En onze eigen tip: vergeet niet de sok eerst goed te wassen 😉

Het filmpje kan je hier bekijken: