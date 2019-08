Siska Schoeters neemt deel aan eerste XL Zwerfvuilevent in Temse op zondag 22 september: “Elke mens kan iets doen voor zijn omgeving” Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

18u42 0 Temse In samenwerking met het gemeentebestuur van Temse en afvalintercommunale MIWA organiseert vzw Ekobie op zondag 22 september het eerste XL zwerfvuilevenement. “We zijn het verschuldigd aan volgende generaties om actie te ondernemen”, zegt Ellen Ongena van Ekobie.

De organisatoren krijgen steun uit bekende hoek, want Siska Schoeters, zelf inwoner van Temse, zal een handje toesteken tijdens de grote schoonmaak in Temse. Ellen richtte vzw Ekobie dit jaar op en trekt er elke donderdag op uit voor een wekelijkse schoonmaakactie samen met andere vrijwilligers. Zo trok ze al naar een snelwegparking aan de E17 in Waasmunster, de parking van Albert Heijn in Lokeren of een wijk in Temse. Later volgden er ook workshops onder meer op een school in Gent.

“We zijn ervan overtuigd dat elke mens effectief kan opstaan en iets doen voor zijn omgeving”, verduidelijkt ze. Vzw Ekobie geniet de steun van schepenen Tineke Van Britsom (N-VA) en Hugo Maes (CD&V) en afvalintercommunale MIWA.

“Met Ekobie willen we positieve gewoonten creëren of heruitvinden in de context van duurzaamheid: moestuinieren, huishoud- of cosmeticaproducten. In alle contexten van duurzaamheid: (moes)tuinieren, huishoudproducten, cosmeticaproducten. Het gaat niet enkel om vervuiling van ons klimaat maar ook van ons lichaam. En we zijn het onszelf verschuldigd en onze volgende generaties om actie te ondernemen” vertelt Ellen.

De duurzame samenwerking tussen Ekobie en het gemeentebestuur start met een ‘XL Zwerfvuilactie’. “We roepen alle burgers, verenigingen, scholen en bedrijven op om mee te helpen schoonmaken. is zwerfvuil rapen dé oplossing? Het zwerfvuil van iemand anders oprapen is niet de hele oplossing maar het is een middel ,een signaal aan allen die dat duwtje nodig hebben om de juiste gewoonte te creëren. De hele actie wordt gedocumenteerd door een professioneel mediateam. Het beeldmateriaal zal ingezet worden als educatie en om een zo groot mogelijke doelgroep te sensibiliseren.”

Ekobie en MIWA ontwikkelen aansluitend een educatiepakket voor de deelnemende scholen. Naast Siska Schoeters steunen ook Axel Daeseleire en Stan Van Samang deze actie, net zoals de plaatselijke vereniging Ons Streven én de RiverCleanUp. “Na de actie komen we om 16 uur samen voor een ‘AfterCleanUpParty’ in het JOC Den Artist waar acteur en muzikant Jenne Decleir én Leki zorgen voor geweldige muziek”, besluiten Ellen. De organisatie biedt alle helpende handen een hapje en drankje aan.

Meer info via de Facebookpagina van Ekobie en de evenementenpagina van XL Zwerfvuilevent.