Seniorenmobiel en Handicar Temse verhuizen naar ‘t Achterpoortje JVS

26 november 2019

16u30 0 Temse Vanaf maandag 2 december verhuizen de Seniorenmobiel en de Handicar van AC De Zaat naar het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje in de Kouterstraat 3.

Wie de Seniorenmobiel of de Handicar wil reserveren, kan vanaf volgende week terecht in dienstencentrum ‘t Achterpoortje in de Kouterstraat, met ingang via de parking van het ziekenhuis. De Handicar is een vervoerservice voor minder mobiele inwoners, die al bijna 30 jaar door de gemeente wordt aangeboden. Zes jaar geleden kwam er de Seniorenmobiel bij, die gereserveerd kan worden voor onder meer boodschappen of doktersbezoeken. “Ze zijn uitgegroeid tot een volwaardige dienst en bieden op die manier een passend antwoord op de mobiliteitsvraag van onze ouderen. Het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje zal vanaf volgende week een laagdrempelige uitvalbasis vormen”, stelt schepen Hugo Maes (CD&V).

Info en reserveren: 03 710 13 33, seniorenmobiel@temse.be