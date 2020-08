Schoolomgevingen veiliger gemaakt voor start van nieuw schooljaar: “Gekleurde vakken moeten aandacht trekken van bestuurders” Kristof Pieters

21 augustus 2020

16u56 0 Temse Een tiental schoolomgevingen in Temse zijn de voorbije dagen in een opvallend kleurtje gestoken. Op het wegdek werden onder meer gekleurde ruitvormige vakken geschilderd die de aandacht van bestuurders moeten trekken. Ook het woord ‘school’ en ‘zone 30’ werd in thermoplast aangebracht. Twee schoolbuurten kwamen nog niet aan de beurt omdat hier eerst een aparte mobiliteitsstudie voor wordt opgemaakt.

De aanvraag voor het project werd eind vorig jaar al ingediend bij de Vlaamse overheid. “Dit jaar kregen we van minister voor mobiliteit Lydia Peeters de bevestiging dat onze aanvraag, om alle schoolomgevingen op het grondgebied van Temse veiliger in te richten, werd goedgekeurd”, zegt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Dit houd in dat de helft van de kostprijs wordt gesubsidieerd. Aan dit project hangt een prijskaartje van 35.000 euro.”

Vooraf werd het idee ook voorgelegd aan het kinderparlement van Temse. “We hadden van de kinderen trouwens al signalen gekregen dat sommige schoolomgevingen best wat veiliger mochten ingericht worden.”

Uniforme inrichting

De aannemer ging de voorbije week aan de slag en intussen hebben bijna alle schoolomgevingen een uniforme inrichting gekregen die bestaat uit grote gekleurde ruitvormige vlakken die op de rijbaan worden aangebracht. Het voorbeeld komt van het Octopusproject. Verder wordt ook het woord ‘school’ en ‘zone 30’ in thermoplast aangebracht op de straat. Bij de start van volgend schooljaar zullen de meeste schoolomgevingen dus kleurrijk zijn ingericht.

Aandacht trekken

“De doelstelling van deze signalisatie is om maximaal de aandacht te trekken naar de schoolomgeving”, vult mobiliteitsambtenaar Tonny Schelfhout aan. “De kinderen staan er centraal en het gemotoriseerd verkeer dient zijn snelheid aan te passen en is hier eerder te gast.”

Nick Janssens, directeur van basisschool De Klimroos in de C. De Landtsheerlaan, is tevreden met het resultaat. “Snelheid is namelijk het grootste probleem in de schoolomgeving. Er was wel signalisatie maar we merken dat er na een tijdje toch gewenning optreedt bij chauffeurs. Zelfs een flikkerend bord met zone 30 trekt soms al niet meer de aandacht. Met deze kleurrijke patronen op de weg hopen we dat ze opnieuw wat alerter zijn.”

Mobiliteitsstudie voor twee scholen

Voor de schoolomgevingen ter hoogte van de Vierklavers en de Hollebeek zal de uniforme signalisatie later worden aangebracht. “De verkeersproblematiek is hier complexer, daarom is er een studie opgestart om te onderzoeken hoe we dit structureel kunnen oplossen”, vervolgt Lieve Truyman. “Het heeft weinig zin om allerlei markeringen aan te brengen in straten die daarna enkelrichting worden. We gaan ook de ouderraad en schooldirectie bij de plannen betrekken.”