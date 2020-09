Scholieren vormen helft van coronabesmettingen Kristof Pieters

18 september 2020

19u40 0 Temse De voorbije week werden in Temse 15 nieuwe besmettingen geregistreerd, van wie bijna de helft scholieren. 19 besmette personen zijn op dit moment nog in quarantaine. De gemeentelijke Veiligheidscel beschouwt de toestand als stabiel waardoor er geen extra maatregelen nodig zijn.

De stand van zaken omtrent het aantal coronabesmettingen in Temse wordt tweewekelijks geëvalueerd door de Veiligheidscel. Zij wordt door de burgemeester voorgezeten en bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de Huisartsenkring, de woonzorgcentra en de scholengemeenschappen.

Op de voorbije vergadering van donderdag concludeerde de cel dat de toestand stabiel is. Er zijn geen overlijdens genoteerd sinds de uitbraak van de tweede golf. Er worden daarom geen bijkomende maatregelen genomen bovenop de federale richtlijnen. Het blijft in Temse wel verplicht om altijd een mondmasker bij zich te hebben, zodat het te allen tijde kan gebruikt worden waar nodig, wenselijk of verplicht.

