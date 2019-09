Schilderwerken Scheldebrug gaan laatste fase in: tegen eind november is deze stap in renovatie oude brug klaar JVS

12 september 2019

14u47 0 Temse De schilderwerken aan de Scheldebrug in Temse gaan eind deze maand de laatste fase in. Tegen 21 november moeten die werken klaar zijn. De volgende fase van de renovatie van de oude Scheldebrug start in maart 2020.

De schilderwerken aan de oude brug tussen Temse en Bornem zitten op schema, zo meldt De Vlaamse Waterweg. Op maandag 30 september zal de aannemer de werken in de laatste deelzone aanvatten. Van 21 tot en met 28 september worden de stellingen een laatste keer verplaatst. Het wegverkeer wordt in die periode over de nieuwe Scheldebrug geleid. Als de straal- en schilderwerken verder volgens planning verlopen, zullen ze op 21 november klaar zijn.

De renovatie van de Scheldebrug is intussen al vier maanden bezig. “De metalen geraamten van de brug worden gezandstraald en opnieuw geschilderd. Dat is heel belangrijk om de staalstructuur te beschermen tegen aantasting en de brug van een lange levensduur te verzekeren”, klinkt het. “De brug werd in een grote stelling gezet en kreeg een opvallende witte jas aan. Door de brug in te pakken, vermijden we stofhinder en zijn de werken beschermd tegen weer en wind. Dagelijks zijn een twintigtal mensen aan het werk op de stelling.”

Voorjaar 2020

De volgende fase van de renovatie van de oude Scheldebrug loopt van begin maart 2020 tot eind april 2020. In deze fase vernieuwt de aannemer het brugdek en de voetpaden. Tijdens de werken is geen verkeer mogelijk over de oude brug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting.

In een derde fase, van begin mei 2020 tot midden november 2020, pakt de aannemer het fietspad van de oude Scheldebrug aan. Die werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Fietsers gebruiken het fietspad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug.

Info: www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse