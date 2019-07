Scheldebrug krijgt extra hoogteportaal: “Geen verkeersinfarct meer bij volgende aanrijding” Kristof Pieters

16u19 0 Temse De Vlaamse Waterweg gaat dinsdag een extra hoogteportaal plaatsen aan de oude Scheldebrug in Temse. Die maatregel komt er na een reeks ongevallen met vrachtwagens de voorbije weken. Bij elk incident moet het verkeer over één rijstrook over de nieuwe Scheldebrug met zware files tot gevolg. Door het extra hoogteportaal kan bij een volgende aanrijding alles veel sneller afgehandeld worden.

De oude Scheldebrug staat momenteel in de steigers voor grondige renovatiewerken. Sinds het begin van de werken, eind mei, is een hoogtebegrenzing van 4 meter ingesteld om de stellingen en de arbeiders te beschermen. Vrachtverkeer hoger dan 4 meter dat van de A12 via de N16 naar Sint-Niklaas of E17 rijdt, moet een omleiding volgen. Op de N16 staan enkele portieken met kettingen op een hoogte van vier meter. Als een vrachtwagen deze kettingen raakt, is die te hoog geladen en moet de chauffeurs rechtsomkeer maken. Vlak voor de Scheldebrug aan de kant van Bornem staat een laatste hoogteportaal. Bij dit portiek is de bovenkant niet flexibel maar bestaat deze uit een stalen balk.

De voorbije weken deden zich al verschillende aanrijdingen voor met dit laatste hoogteportaal. Dit ging telkens gepaard met heel wat verkeershinder. Niet alleen de takeling en de opruimingswerken nemen veel tijd in beslag. “Omwille van de veiligheid van de werf kan de oude brug pas opengesteld worden als er een nieuw hoogteportaal is geplaatst”, legt Carolien Peelaerts, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg, uit.

Na de herhaaldelijke incidenten met vrachtwagens op de oude Scheldebrug zat De Vlaamse Waterweg samen met de lokale politie. “Op dit overleg is beslist om een extra hoogteportaal te plaatsen aan de brug”, vervolgt Peelaerts. “Dit tweede portaal komt op een afstand van een twaalftal meter van het eerste. We hopen natuurlijk dat er geen nieuwe aanrijdingen meer gebeuren maar als zich toch een incident voordoet, moeten enkel de brokstukken opgeruimd worden en kan daarna de brug terug opengesteld worden. Op die manier vermijden we een verkeersinfarct.”

Dinsdag zal de aannemer het bijkomende hoogteportaal plaatsen. De funderingsblokken zijn donderdag al ter plaatse gebracht. Om het hoogteportaal in alle veiligheid te kunnen zetten, zal het verkeer van dinsdagavond 20 uur tot woensdagochtend 5 uur in twee richtingen wel even opnieuw over de nieuwe brug worden geleid.

De renovatiewerken zelf zitten ondanks de incidenten met vrachtwagens volledig op schema. “De aannemer heeft intussen zijn stelling voor de eerste keer verplaatst en heeft op donderdagochtend de straal- en schilderwerken in een volgende zone aangevat”, vervolgt Peelaerts.

Bij de transportbedrijven was er de vraag om enkele centimeters speling te laten boven de vier meter. Het gebeurt namelijk soms dat een lading lichtjes boven deze bovengrens uitsteekt. “Maar daar kunnen we echt niet op ingaan”, zegt Peelaerts. “Bij een tunnel is een hoogtebeperking ook niet flexibel. Het is aan chauffeurs om te controleren dat ze met hun voertuig onder het portaal door kunnen. Bij twijfel volgt men beter de omleiding via de A12 naar de Antwerpse Ring (R1) en dan verder via de Kennedytunnel naar de E17. We hebben daar trouwens extra signalisatie laten plaatsen.”