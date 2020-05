Sanering van oude stortplaats in toekomstig overstromingsgebied Klein Broek gaat volgende week van start Kristof Pieters

08 mei 2020

16u10 2 Temse In het Klein Broek in Temse gaan dinsdag 12 mei bodemsaneringswerken van start. Het gebied wordt de komende jaren omgevormd tot getijdennatuurgebied. Maar voor de natuur haar gang kan gaan, moet een stukje in het noorden van het binnengebied gesaneerd worden. Het deed immers jarenlang dienst als huisvuilstort van Elversele.

Het voormalige huisvuilstort ligt binnen het toekomstige getijdennatuurgebied Klein Broek, in het noorden tegen de ringdijk. “Het grootste deel van het stortmateriaal is stabiel en kan de bodem of het grondwater dus niet verontreinigen”, zegt Hans Quaeyhaegens, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg. “Maar voor een klein deel van het afval is dat risico er wel. Die materialen worden nu uitgegraven en afgevoerd. Het resterende afval, dat geen verontreiniging veroorzaakt, wordt afgedekt zodat het niet in het Durmewater terechtkomt wanneer het gebied onder invloed van het getij komt te staan. Het volledige stort uitgraven is niet duurzaam, omdat het afval dan gewoon op een andere stortplaats zou terechtkomen. Afdekken is een perfect veilige oplossing.”

Geen hinder voor buurt

De saneringswerken starten op 12 mei en duren tot het einde van de maand. Ze worden uitgevoerd in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De werken zullen geen hinder voor omwonenden veroorzaken, ze gebeuren volledig binnen de werfzone van Klein Broek.

Laatste stap richting getijdennatuurgebied

“De sanering is een van de laatste stappen in de realisatie van 100 ha aan getijdennatuur in het Klein Broek en het nabijgelegen Groot Broek in Waasmunster”, vervolgt Quaeyhaegens. “Eerst bouwen we een ringdijk rond de twee gebieden. Die zal nog voor de zomervakantie afgewerkt worden. Die dijk zorgt ervoor dat de buurtbewoners gevrijwaard blijven van wateroverlast. Volgend jaar worden twee pompstations gebouwd. Die zullen overtollig oppervlaktewater, zoals regenwater dat zich aan de buitenkant van het gebied verzamelt, via het ontpolderde gebied afvoeren naar de Durme. Als allerlaatste stap, in 2022, maken we bressen in de bestaande dijk langs de Durme. Zo kan de rivier op het ritme van eb en vloed in het gebied stromen en zijn werk doen. Het eindresultaat wordt een slikken- en schorrengebied, waarin riet en wilgenvloedbos groeit, een gedroomde habitat voor tal van bijzondere dieren.”

Bescherming tegen overstromingen

De werken maken deel uit van het Sigmaplan. Met dat plan wil de overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar bijrivieren. De gecontroleerde overstromingsgebieden in de Durmevallei zijn ook een troef in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering want door de stijging van het zeeniveau en frequentere extreme weersomstandigheden neemt het risico op overstromingen toe. De Schelde en de Durme zijn daar heel gevoelig voor door hun open verbinding met de zee en het uitgesproken getij.