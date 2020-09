Sack Zelfbouw groeit zelfs in coronatijden: “Doe-het-zelf maar er staat technieker klaar als het toch niet zou lukken” Kristof Pieters

16u41 2 Temse Ann De Groote en Mike Sack begonnen twintig jaar geleden als fervente doe-het-zelvers met de verkoop van zelfbouwpakketten in de garage van hun eigen woning. Vandaag telt hun bedrijf Sack Zelfbouw vier vestigingen en werd het door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot ‘Best Managed Company 2020’. “We zorgen voor begeleiding van A tot Z en als je er toch niet meer wegwijs uit geraakt, staan onze techniekers altijd klaar”, legt CEO Ann De Groote (44) de succesformule uit.

Sack Zelfbouw werd precies twintig jaar geleden opgericht door Ann De Groote en haar echtgenoot Mike Sack. “We zijn zoals veel zelfstandigen begonnen in onze garage”, lacht ze. “We waren altijd al fervente ‘doe-het-zelvers’ maar stelden vast dat het vooral het gebrek aan begeleiding was dat veel mensen afschrikt om de handen uit de mouwen te steken. Zo zijn we op het idee gekomen om zelfbouwpakketten aan te bieden mét professionele begeleiding. Het ging razendsnel want vijf jaar later zijn we al verhuisd naar de Frank Van Dyckelaan in Temse.”

Geen voorkennis nodig

Onder het motto ‘Met Sack steek je geld op zak’ worden nu bouwpakketten geleverd voor sanitair, verwarming, ventilatie, badkamers, groene energie en sinds kort ook elektriciteit. “Klanten moeten bij ons geen enkele voorkennis hebben”, legt Ann uit. “We zorgen namelijk voor alle begeleiding. Dat begint in de showroom waar de keuze wordt gemaakt van de materialen. Er wordt dan een voorstel uitgewerkt met advies op maat en daarna volgt het zelfbouwpakket met een boek- en legplan. Vroeger was er ook een instructie-DVD bij maar dat deel doen we nu helemaal digitaal. Er kan gratis gereedschap gebruikt worden en er staan ook altijd professionals klaar aan de telefoon. En wie er echt niet meer wegwijs uit geraakt, kan altijd nog een technieker in bijstand vragen. We hebben een ploeg van zes mensen die thuis een handje helpen. En dat maakt natuurlijk het grote verschil met de gewone doe-het-zelfzaak. Daarbovenop werken we enkel met A-merken om de kwaliteit te garanderen.”

Het cliënteel bestaat vooral uit jonge koppels met een baksteen in de maag maar een iets krapper budget. “Maar eigenlijk zien we alle leeftijden passeren”, vervolgt Ann. “Sommige klanten doen het niet om budgettaire redenen maar klussen gewoon graag zelf. In ieder geval mag je toch op een besparing rekenen van zo’n 50%. De werkuren van een aannemer spaar je immers uit en dat scheelt een slok op de borrel.”

Digitale toonzaal

Sack Zelfbouw telt intussen 50 werknemers en opende deze week haar vierde toonzaal. “Naast Temse, Roeselare en Aarschot zijn we nu ook in Maldegem te vinden en volgend jaar komt er Brecht bij. Tijdens de coronacrisis zijn we welgeteld één weekje dicht geweest. We hebben echter snel geschakeld en hebben van al onze toonzalen een virtuele versie gemaakt met 360°view. Zelfs in coronatijden konden we een groei neerzetten van 15%.”

Marktleider worden

Omwille van deze prestaties en het strategisch inzicht, is Sack Zelfbouw uitgeroepen tot ‘Best Managed Companies 2020’, een initiatief van Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven. In de externe jury van dit jaar zaten grote namen zoals Françoise Chombar (CEO Melexis) en econoom Geert Noels. “We zijn zeer blij met deze award. De selectieprocedure was behoorlijk pittig en dit is dan ook een bewijs dat we op het juiste pad zitten. We hebben zelfbouw toegankelijker gemaakt voor een breed publiek het is onze ambitie om binnen 5 jaar dé marktleider te zijn op vlak van zelfbouw in Vlaanderen.”