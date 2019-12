Roger en Lucienne vieren zestigste huwelijksverjaardag JVS

18 december 2019

10u54 0 Temse Roger Meeus en Lucienne Vercruyssen hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Op zondag 15 december werden Roger Meeus en Lucienne Vercruyssen ontvangen in het gemeentehuis ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum. Ze werden allebei in Temse geboren, respectievelijk in 1936 en 1939. Ze trouwden in hun geboorteplaats op 24 november 1959.

Roger is in Temse een gekend figuur als gewezen zaakvoerder van ‘Scheldeboorden Autocars’, nu gevestigd in de Eurolaan, een zaak die intussen door zijn twee zonen wordt verdergezet. Roger en Lucienne hebben ook nog 3 dochters, 10 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. De jubilarissen wonen in de Hoogkamerstraat in Temse.

Van schepen Hugo Maes ontvingen ze attenties van het koninklijk paleis en van het gemeentebestuur.