Reusachtige boom valt neer op N41 en mist auto op haar na Kristof Pieters

03 februari 2020

01u01 1 Elversele Een automobilist beleefde zondagavond de schrik van zijn leven op de N41 tussen Elversele en Hamme toen er plots een reusachtige boom voor zijn wagen op de weg plofte. De man kon nog op het nippertje stoppen.

Het ging om een grote boom die in het parkje naast de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Zeven Weeën stond. De zijrijbaan ter hoogte van de tunnel was een tijdje afgesloten en de brandweer kwam ter plaatse om de boom te verzagen. Waarschijnlijk was de boom ziek en daardoor verzwakt. Een stevige windstoot voldoende om de mastodont neer te halen.