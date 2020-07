Resto dienstencentrum ’t Achterpoortje heropent de deuren Kristof Pieters

02 juli 2020

18u18 0 Temse Het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje gaat op 13 juli de deuren heropenen van het restaurant. Inschrijven is wel verplicht en het aantal aanwezigen moet beperkt blijven. Het administratief centrum De Zaat blijft voorlopig enkel op afspraak werken.

Tijdens de eerste fase (vanaf 13 juli tot eind augustus) zal men in ’t Achterpoortje op maandag, woensdag en vrijdagmiddag van 11.30 tot 12.30 uur terecht kunnen voor een maaltijd. Er is een standaardmenu voorzien en er wordt door de keuken licht verteerbaar gekookt. Voorafgaand moeten bezoekers de handen wassen en ontsmetten. Hierop wordt controle uitgeoefend. Na de maaltijd moet men het dienstencentrum onmiddellijk verlaten zodat medewerkers de ruimte kunnen reinigen en ontsmetten. Bediening gebeurt aan tafel door medewerkers en vrijwilligers die niet tot de risicogroepen behoren. Ook voor activiteiten en het gebruik van de cafetaria gelden dezelfde voorschriften.

In het AC De Zaat blijft men voorlopig nog werken op afspraak én met mondmasker. Hetzelfde geldt voor het Sociaal Huis in de Kouterstraat. De sporthallen van Temse, Tielrode en Steendorp blijven ook nog gesloten in juli. Het toeristisch infokantoor op de Markt is dan weer wel geopend.