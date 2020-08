Restaurant De Sonne krijgt nieuw leven ingeblazen: derde horecazaak voor Stephanie Rombaut op nog geen drie jaar tijd Kristof Pieters

18 augustus 2020

13u29 12 Temse Het bekende restaurant De Sonne op de Markt in Temse heeft de deuren heropend. Voor zaakvoerster Stephanie Rombaut is het de derde horecazaak die ze overneemt op nog geen drie jaar tijd. Zelf blijft ze wel achter het fornuis staan van restaurant Bapas. “Het is eigenlijk toeval dat we op korte tijd zowel De Gulden Cop als De Sonne hebben overgenomen. Het zijn twee klinkende namen in Temse en ik geloof in het potentieel.”

Stephanie Rombaut (37) stond drie jaar geleden eigenlijk op het punt van een ingrijpende carrièrewissel. “Ik werk al vanaf mijn 14 jaar in de horeca en het leek me tijd voor iets anders”, legt ze uit. “Daarom ben ik een opleiding voor zorgkundige gaan volgen. Ik had mijn opleiding net afgerond toen plots brasserie Bel Mondo in de Sint-Jorisstraat over te nemen stond. Ik heb mijn diploma dan maar in de schuif gestoken en de sprong gewaagd.”

Buitenkansjes

Met Bapas lanceerde Stephanie 2,5 jaar geleden een concept met tapas met een Belgische twist. De zaak was al snel een succes. Vorig jaar werd het praat- en eetcafé De Gulden Cop overgenomen. Ook daar vonden de klanten snel hun weg terug. Het gastronomisch restaurant De Sonne is de derde zaak op evenveel jaar waar Stephanie nu de schouders onder zet. “Het is geen uitgestippeld parcours”, lacht ze. “Noem het eerder toeval. Ik rol een beetje van het een in het ander. Op het pand van Bapas was ik altijd al verliefd maar de twee andere zaken waren buitenkansjes die ik echt niet kon laten liggen.”

Italiaanse keuken

Zelf blijft Stephanie achter het fornuis staan bij Bapas. “Voor De Sonne hebben we een Italiaanse chef onder de arm genomen die zijn sporen al goed verdiend heeft. We hebben de naam niet willen veranderen omdat de zaak toch een gevestigde waarde is. De keuken is natuurlijk wel gewijzigd. Vroeger was dit meer de klassieke Franse keuken en nu staan er vooral Italiaanse gerechten op de kaart. Aan het interieur is niet zoveel veranderd. We hebben alles opgefrist en een nieuwe toog geplaatst en ook het terras is flink onder handen genomen.”

Geen concurrentie

De drie verschillende zaken zijn volgens Stephanie geen concurrentie voor elkaar. “Het zijn immers drie totaal verschillende concepten en ook de prijsklasse is anders. De Sonne is misschien iets duurder maar ook verfijnder. We willen echter de drempel ook niet te hoog maken. ’s Middags kunnen klanten er ook gewoon over de vloer komen voor een koffie. Potentieel is er volgens mij alleszins genoeg in Temse.”

Beslist tijdens lockdown

Het blijft natuurlijk een gewaagde zet om een restaurant over te nemen in deze coronatijden. “Meer nog: ide beslissing hebben we dan ook nog eens genomen tijdens de lockdown”, lacht Stephanie. “Ik zat werkloos thuis en zag een online veiling met materiaal van De Sonne. Het begon met aankopen van kleine spullen en uiteindelijk beslisten we om dan maar de hele zaak over te nemen. Het is uiteraard wat moeilijker werken door de coronamaatregelen maar daartegenover staat dat De Sonne gerund kan worden met een beperkt aantal personeelsleden. Bovendien heb ik alle vertrouwen in de toekomst. Het is nu een moeilijke periode voor de horeca maar mensen gaan altijd de nood voelen om af en toe eens de voeten onder tafel te schuiven.”

De Sonne is bereikbaar op het nummer telefoonnummer 03 334 83 44