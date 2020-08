Gesponsorde inhoud Residentie De Kapel: thuiskomen in een groene maar stedelijke omgeving Aangeboden door ERA Wonen Van de commerciële redactie

25 augustus 2020

10u34 0 Temse Om heerlijk thuis te komen moet je bij woonproject De Kapel in de Kapelstraat 144 in Steendorp zijn. Wil je weten waarom? Hier de zeven belangrijkste redenen op een rijtje.

• Vijftien jaar ervaring

Residentie De Kapel wordt verkocht door ERA Wonen. Al vijftien jaar staan ze in voor de verkoop en verhuur van residentieel vastgoed. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in de verkoop van nieuwbouw en verzorgen ze van A tot Z de begeleiding bij projectontwikkeling. “Als grootste speler in het Waasland kan je er zeker van zijn dat je op ons kan rekenen”, aldus makelaar Tom Warnderink Vinke.

• Wonen in het groen: doen!

Met de uitbraak van het coronavirus werd het meer dan ooit duidelijk: we willen allemaal groen in de buurt. En dat is bij De Kapel zeker het geval. De residentie grenst namelijk recht aan natuurgebied de Roomkouter. Zin in een heerlijke wandeling of een verfrissend fietstochtje? Ook dat is uiteraard mogelijk.

• Uitstekende bereikbaarheid

Nog een voordeel is dat De Kapel op een toplocatie gelegen is. Het project ligt in Steendorp, een deelgemeente van Temse, wat een stedelijke omgeving is. “Het is sowieso een plaats die erg in trek is”, weet Tom te vertellen. “Via de N16 en de E17 is het ook makkelijk te bereiken. Daarbij ben je met de waterbus zo in Antwerpen.”

• Voor ieder wat wils

De Kapel is een middelgroot woonproject en telt 18 appartementen. Maar dat wil – anders dan bij veel gebouwen het geval is – niet zeggen dat de appartementen allemaal dezelfde bewoonbare oppervlakte hebben. Deze varieert tussen de 50 en 118 vierkante meter. Zo goed als iedereen kan er met andere woorden zijn stekje bouwen. Zowel gezinnen als alleenstaanden kunnen er terecht.

• Alle hedendaagse comfort

“Uiteraard beschikken de appartementen stuk voor stuk over alle hedendaagse comfort. Zo zijn er achteraan parkeerplaatsen voorzien en zijn er in de kelder privatieve bergingen”, aldus Tom. “Verder beschikt elk gelijkvloers appartement over een tuin van gemiddeld 50 vierkante meter. In tijden van corona is dat zonder twijfel een grote meerwaarde.”

• Duurzaam wonen

Rekening houden met het milieu, dat is waar het tegenwoordig allemaal om draait. En dat heeft de projectontwikkelaar van De Kapel perfect begrepen. Alle appartementen in de residentie zijn immers BEN-appartementen. Dat wil zeggen dat ze, onder meer door de zonnepanelen, bijna energieneutraal zijn. Daardoor krijg je de eerste vijf jaar 50% korting op je onroerende voorheffing. Als investering zijn de woningen in De Kapel dus eveneens heel interessant.

• Waar voor je geld

Maar hoeveel moet je eigenlijk neertellen om jouw deel van De Kapel te bemachtigen? Een studio heb je al voor 134.500 euro. Voor een 1- of 2-slaapkamerappartement leg je maximum 299.000 euro. Je krijgt zeker waar voor je geld, verzekert Tom tot slot. “Als koper kan je zelfs kiezen hoe de badkamer en keuken eruit moeten zien.”

In het najaar van 2021 wordt het gebouw opgeleverd. Kan je niet wachten? Kijk dan hier voor meer informatie. Bij vragen mag je ook contact opnemen met ERA Wonen via tom@erawonen.be of +32 3 296 37 69.