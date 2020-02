Renovatie Scheldebrug gaat volgende fase in, gemeente sluit oprit aan viaduct af om sluipverkeer tegen te houden Kristof Pieters

11 februari 2020

15u15 0 Temse De renovatiewerken aan de oude Scheldebrug worden op woensdag 26 februari hervat. Tot eind april pakt De Vlaamse Waterweg het wegdek en de voetpaden aan. Voor de duur van de werken zal het verkeer in twee rijrichtingen over de nieuwe Scheldebrug worden geleid. De gemeente Temse neemt een ingrijpende maatregel om het sluipverkeer tegen te houden en sluit de oprit aan het viaduct af. Er komt wel een slagboom om toegang te verlenen voor hulpdiensten en bussen van De Lijn.

In een eerste fase van mei tot november vorig jaar werden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en opnieuw geschilderd. Op 26 februari 2020 start een gespecialiseerd aannemer met de volgende fase: het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden. Ook zullen een aantal betonherstellingen worden uitgevoerd aan de onderkant van de brug. Tijdens de eerste fase werd gewerkt op een mobiele stelling en kon het verkeer nog gebruik maken van de oude brug. Dat is dit keer niet het geval. Alle verkeer zal van 26 februari tot eind april via de ernaast gelegen nieuwe Scheldebrug moeten rijden, op één rijstrook per rijrichting. Bovendien zal een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden.

De gemeente Temse heeft dinsdag aangekondigd lokaal maatregelen te zullen nemen om sluipverkeer tegen te houden. Hiervoor wordt de toegang naar de N16 ter hoogte van het Viaduct richting Bornem afgesloten. “Het is een drastische en ingrijpende maatregel maar die is nodig om geen verkeersinfarct te creëren in het centrum”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). De gemeente Temse kon al een paar keer ervaren wat het effect was van één in plaats van twee bruggen. “Tijdens de eerste fase van de werken was de brug ook een paar keer buiten gebruik en stond het verkeer in het centrum gewoon stil”, legt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) uit. “Door de file op de N16 ontstaat er veel zoekverkeer. Chauffeurs verlaten de gewestweg ter hoogte van de Gasthuisstraat of de Hoogkamerstraat om via het Viaduct terug de N16 op te rijden. Die situatie willen we dit keer vermijden.”

De gemeente zal samen met de Vlaamse Waterweg de oprit afsluiten. “Dat gebeurt met signalisatie bovenop het Viaduct”, licht commissaris Katty De Bruyn toe. “Er is wel nog een doorgang mogelijk naar de huizen die naast het viaduct staan. Ter hoogte van de oprit zelf komt een slagboom. Zowel de hulpdiensten als bussen van De Lijn hebben namelijk nog wel toegang.”

Verkeer dat vanuit Temse of Steendorp komt en richting Bornem wil rijden zal een omleiding moeten volgen via de Vrijheidstraat richting Gasthuisstraat. Eerstdaags worden de nodige aankondigingsborden geplaatst om de ingreep al bekend te maken onder de bevolking.

Om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden, zullen verschillende ploegen zoveel mogelijk parallel werken. Zonder onvoorziene omstandigheden zal de tweede fase eind april 2020 klaar zijn. In een derde en laatste fase, van begin mei 2020 tot midden november 2020, pakt de aannemer het fietspad van de oude Scheldebrug aan. Het fietspad ligt los van de rijweg en zullen zonder verkeershinder verlopen.

Ook voor deze fase is er geen hinder voor fietsers. Die gebruiken het fietspad op de nieuwe Scheldebrug. De werken zullen eveneens geen impact hebben op het treinverkeer.

Meer info: http://vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse