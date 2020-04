Reeds 9 overlijdens en 40 besmettingen door corona in woonzorgcentrum De Reiger Kristof Pieters

07 april 2020

18u12 0 Temse Ook het woonzorgcentrum De Reiger in Temse ontsnapt niet aan het coronavirus. Tijdens een overleg met de gemeente is vandaag een stand van zaken opgemaakt. Intussen zijn er al 9 bewoners overleden en nog eens 40 residenten zijn besmet.

De bewoners die met het virus besmet zijn, werden in quarantaine geplaatst. Daarnaast zijn er ook 16 personeelsleden thuis omdat ze ofwel besmet zijn of symptomen vertonen. Op alle personeelsleden zijn intussen wel tests uitgevoerd. “Er is ook voldoende beschermingsmateriaal zoals maskers, gel en handschoenen”, verzekert burgemeester Luc De Ryck.

Het woonzorgcentrum ’t Blauwhof telt momenteel twee besmettingen. Niemand is overleden. In de serviceflats zijn er geen besmettingen. Het dienstecentrum ’t Achterpoortje is voorlopig gesloten. Bij de thuiszorgdiensten zijn er bij de 25 personeelsleden ook nog geen besmettingen vastgesteld. Bij het dienstenchequebedrijf tot slot werken 30 personeelsleden. Hier zijn eveneens geen besmettingen maar de dienst heeft wel een tijdje stilgelegen en is pas nu heropgestart.