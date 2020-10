Reddingsplan Wibra afgekeurd maar directie geeft nog niet op: “Aanhoudende onzekerheid voor personeel is slopend” Kristof Pieters Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2020

14u22 7 Waasland De ondernemingsrechtbank in Dendermonde heeft donderdag het reddingsplan voor winkelketen Wibra afgekeurd. Vanuit het hoofdkantoor in Temse wil de directie een doorstart maken met 36 van de 81 winkels. In onze regio zou enkel het filiaal in Lokeren blijven bestaan. Wibra gooit de handdoek voorlopig nog niet in de ring maar volgens de socialistische bediendenvakbond BBTK is het vertrouwen bij het personeel volledig zoek.

Het lot van de Belgische tak van de Nederlandse textieldiscounter Wibra is na de beslissing van de rechtbank nog niet bezegeld. De directie wil namelijk een nieuw plan voorleggen. Het uitgangspunt blijft een gedeeltelijke doorstart te maken vanuit het hoofdkantoor in Temse en met 36 van de 81 Belgische filialen. Daarbij zouden 183 van de huidige 439 medewerkers aan de slag kunnen blijven. “We bekijken momenteel alle alternatieven om een faillissement alsnog te voorkomen”, zegt woordvoerder Maarten Hagg.

Geen vertrouwen meer

Zowel de vakbonden wees de rechtbank het overnameplan af omdat Wibra niet bereid zou zijn geweest om de het vakantiegeld en de eindejaarspremies van het overgenomen personeel uit te betalen. “Het personeel heeft er geen vertrouwen meer in als men zelfs hiervoor al geen garanties kan geven”, zegt Bart Leybaert, secretaris bij het BBTK. “Voor sommige mensen hoeft het niet meer op deze manier. De directie solt met haar personeel en de aanhoudende onzekerheid is erg slopend. Hoe langer dit duurt, hoe meer de spanningen gaan oplopen. Het gaat niet alleen om het personeel dat kan blijven volgens het reddingsplan. Ook de werknemers van de winkels die sluiten, hebben geen enkel zicht op de toekomst. In sommige winkels moest het personeel gisteren de sleutel afgeven omdat de deuren gingen sluiten en plots krijgen ze bericht dat alle winkels tot nader order open moeten blijven. Dat is met de mensen hun voeten spelen. Er is bovendien al vijf weken niks meer geleverd en de rekken ogen steeds leger.”

Knagende onzekerheid

In onze regio zou de directie enkel het Wibra-filiaal op de Groentemarkt in Lokeren willen behouden. De winkel in de Stationsstraat in Sint-Niklaas zou sluiten. In Lokeren werken twee vaste personeelsleden en één flexibele werkkracht. “De aanhoudende onzekerheid knaagt”, getuigt het personeel. “Uiteraard zou het mooi zijn als ons filiaal een doorstart mag maken, maar we willen het toch eerst zien gebeuren. Wij houden onze computer van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat in de gaten om te zien of er meer nieuws is, maar enkel de vakbond brengt ons op de hoogte van een laatste stand van zaken.”

Lege rekken

Intussen ogen de rekken steeds leger. “De laatste levering was vijf weken geleden. We zijn de winkel nu aan het herschikken met het oog op de ‘nieuwe’ Wibra. Gelukkig zijn we wel altijd al correct betaald geweest, maar we hopen dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt.”