Recente coronabesmettingen vooral bij grote gezinnen Kristof Pieters

10 augustus 2020

14u46 1 Temse De laatste drie weken van juli zijn er in Temse 31 coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat hierbij om grote gezinnen van 9 en twee keer 6 besmette gezinsleden. Huisarts en gemeenteraadslid Brigitte Caura (Tesamen) deelde de cijfers mee omdat veel inwoners vragen stellen over de heropflakkering van het virus.

Behalve de 3 gezinnen werden nog op 8 adressen positieve gevallen vastgesteld. Bij twee adressen waren er 2 positieve patiënten en in 6 gevallen was er telkens 1 persoon besmet. “Het gaat vooral om mensen uit de actieve laag van de bevolking en de kinderen hebben meestal geen klachten”, weet Caura. “In het gezin van 9 bijvoorbeeld was er maar 1 patiënt met symptomen.”

De positief geteste personen wonen verspreid in de hoofdgemeente, in Steendorp gaat het over 3 gevallen, in Tielrode 1. Voor zover Caura weet, is er maar 1 persoon in het ziekenhuis opgenomen.

“De meesten zijn besmet geraakt via het werk of via familiebijeenkomsten. Het gaat voorlopig om een jongere groep dan de vorige keer en er zijn momenteel geen gevallen in onze rusthuizen.” Wel testte vorige maandag een tachtiger positief, dus het blijft opletten voor deze bevolkingsgroep.