PVDA Temse bedankt medewerkers supermarkten voor hun inzet tijdens coronacrisis Kristof Pieters

17 april 2020

15u36 0 Temse De plaatselijke afdeling van PVDA heeft vrijdag een attentie overhandig in de verschillende supermarkten om het personeel te bedanken voor hun inzet tijdens deze coronacrisis.

Er werden zelfgebakken koekjes afgegeven bij Colruyt, Delhaize, Lidl en Aldi. “Heel veel aandacht is gegaan naar de zorgverleners, omdat zij in de vuurlinie staan”, zegt Lydia Bruggeman, voorzitter PVDA Temse. “Maar natuurlijk zijn er nog andere helden, veel zelfs. Teveel om allemaal daadwerkelijke te bedanken. Deze actie is dus vooral symbolisch voor iedereen die meehelpt zodat onze maatschappij blijft draaien in deze moeilijke tijd.”

Afgelopen woensdag nam de partij ook deel aan een initiatief van ‘Temse schenkt’ waarbij zelfgemaakte mondmaskers werden afgegeven aan het woonzorgcentrum De Reiger dat zwaar getroffen is door een corona-uitbraak.