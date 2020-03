Publieke laadpalen voor elektrische wagens kennen groeiend succes Kristof Pieters

05 maart 2020

14u14 0 Temse Op het grondgebied van Temse zijn momenteel zeven publieke laadpalen voor elektrische wagens. Dit jaar komen er zeker nog drie bij. Het gebruik ervan zit dan ook in de lift. Vooral de paal aan de bibliotheek in de Oeverstraat. Daar steeg het aantal gebruikers het voorbije jaar van 35 naar 62.

De Vlaamse Regering wil de aanschaf en het gebruik van elektrische wagens aanmoedigen. Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, werd samen met netbedrijf Fluvius een spreidingsplan opgemaakt voor bijkomende publieke laadpalen. “Voor Temse gaat het om tien exemplaren waarvan er intussen zeven staan”, zegt schepen Lieve Truyman. “Aan elke laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk opladen.”

In Elversele staat een laadpaal in de Hof ter Elstlaan op de parking van de E. Naudtszaal en op de Velle aan het kerkplein. In Steendorp is er een te vinden in de Narcissenlaan. In Temse vindt men laadzuilen op de parking van de begraafplaats in de Vroonhoflaan, op de parking in de Consciencestraat, op het Stationsplein en in de Oeverstraat op de parking van de bib. Die laatste kent voorlopig het meest succes. Het aantal gebruikers steeg het voorbije jaar van 35 naar 62. Voor de andere palen ligt het gemiddeld aantal gebruikers op 15. Nog dit jaar komen er drie extra laadpalen bij aan de Oeverdam in Steendorp, in de B.A. Heymanstraat in Tielrode ter hoogte van het frituur en aan AC De Zaat in Temse. “Deze tien palen worden ons gratis ter beschikking gesteld maar ook hierna kunnen er kosteloos extra laadzuilen bijkomen als particulieren thuis niet kunnen opladen en er geen exemplaar is in een straal van 500 meter”, vult Truyman aan.