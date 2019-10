Prosper en Marcella vieren 65ste huwelijksverjaardag in Steendorp JVS

10 oktober 2019

Prosper Van Damme en Marcella Cools uit Steendorp zijn 65 jaar getrouwd.

Vorig weekend vierden Prosper Van Damme en Marcella Cools - die eigenlijk Astrid heet - hun briljanten huwelijksjubileum. Prosper werd geboren in Temse op 10 augustus 1935, Marcella in Steendorp op 23 november 1935. Op 24 september 1954 trouwden ze.

Prosper was lasser, Marcella werkte op de steenbakkerij in Steendorp. Ze hebben 2 zonen, 1 dochter, 4 kleinzonen, 2 kleindochters, 2 achterkleinzonen en 3 achterkleindochters. De jubilarissen wonen in de Gelaagstraat in Steendorp.