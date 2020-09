Projectontwikkelaar trekt vergunningsaanvraag voor verkaveling berkenbosje Gentstraat in Kristof Pieters

03 september 2020

18u11 0 Tielrode De omgevingsvergunning voor de bouw van 16 appartementen langs de Gentstraat in Tielrode is door de projectontwikkelaar zelf ingetrokken. Tegen de plannen kwam heel wat verzet omdat het indruist tegen de principes van de ‘groene corridor’ die de gemeente wil realiseren in die omgeving.

De vergunningsaanvraag ging over een strook grond waar nu een berkenbosje staat. De projectontwikkelaar diende een omgevingsvergunning in voor tweemaal 8 appartementen. Tesamen uitte echter veel kritiek omdat de gemeenteraad nog maar net de startnota goedkeurde voor de ‘Groenpool Tielrode’. In de nota worden een aantal ingrepen gesuggereerd om een groene corridor te creëren tussen de Durme en de Wase cuesta. De gemeente zou ook een subsidiedossier indienen voor de aankoop van de aanpalende Durmetuin. Dat daar een woonzone kon komen werd in 2014 verankerd in het RUP Tielrode. In een latere fase wil de ontwikkelaar daarom een weg aanleggen tussen de 2 meergezinswoningen naar eventueel nieuwe woningen achteraan het perceel.

Ook Groen ziet het project niet zitten. Volgens gemeenteraadslid Raf Cathoor (Groen) is de kernverdichting al een tijdje bezig en zou de goedkeuring van deze aanvraag een aanfluiting zijn van de Groenpool.

Het college heeft zich echter niet moeten uitspreken over het dossier want de verkavelaar trok zelf zijn aanvraag in. “Hij zal nu zijn plannen afstemmen op die van de Groenpool en een aangepast ontwerp laten opmaken”, zegt schepen Wim Van Rossen (Open Vld).