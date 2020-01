Prinses Anneke zwaait scepter bij Orde van de Baksteen Kristof Pieters

13 januari 2020

20u16 0 Steendorp Voor het tweede jaar op rij en voor de derde maal in de geschiedenis van Steendorp zal een vrouw de scepter zwaaien tijdens carnaval. Tijdens het jaarlijkse bal in zaal De Mosterdpot werd Anneke Boodts aangesteld als Prinses Anneke I.

De carnavalsvereniging Orde van de Baksteen kan terugblikken op een sfeervolle 43ste editie van het Prinsenbal. Heel wat verenigingen uit de streek waren op afspraak. De 31-jarige Anneke Boodts werd tijdens het bal voorgesteld als nieuwe Prinses Carnaval 2020. Ze treedt als derde Prinses in de voetsporen van Keizerin Brigitte I (Prinses in 2012, 2013 en 2014 en Keizerin in 2015) en Prinses Shauni I (2019). De 31-jarige Anneke Boodts werkt bij de Customer Service afdeling van Kubin Transport. Naast carnaval vieren, houdt zij ook van stijldansen als lid van de Liga Dance uit Rupelmonde. Oorspronkelijk was zij lid van de Sloebers maar ondertussen is zij reeds vele jaren aangesloten bij KV De Fuivers. Haar broer Thomas was Prins Carnaval van Steendorp in 2009, 2010 en 2011. In 2012 werd hij aangesteld als Keizer Thomas I.

Prinses Anneke wordt bijgestaan door haar vriend en Ere-Jonker Wim Soutewey en Ere-Dame Sandra Vergauwen. De officiële prinsaanstelling zal doorgaan op zaterdag 15 februari om 15 uur in de feestzaal van WZC Blauwhof.