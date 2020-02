Pop-up Bar Coupé in leegstaand hotel op Wilfordkaai: “Altijd al verliefd geweest op dit gebouw” Kristof Pieters

17 februari 2020

13u13 4 Temse Wie nog eens wil genieten van de grandeur van het historisch hotel Temsica kan de komende weken terecht in pop-up Bar Coupé. De toekomst van het monumentaal gebouw is nog altijd onzeker. Chef Maarten Mertens (26) heeft het alvast tot april in gebruik voor een bistro en als evenementenzaal. “Het was altijd al een droom om hier een zaak te kunnen uitbaten. Dit hotel hoort bij de skyline van Temse.”

De jonge chef heeft met Service Coupé al 3,5 jaar een eigen cateringbedrijf. Plannen voor een restaurant had hij niet tot hij vorig jaar op het leegstaand hotel Temsica stootte. “Ik ben geboren en getogen in Temse en ben altijd al verliefd geweest op dit gebouw”, vertelt hij. “De muren ademen gewoon geschiedenis uit. Telkens als ik over de Scheldebrug terug naar Temse rijd, valt mijn oog op dit majestueus gebouw. Het siert ook heel wat oude postkaarten van Temse. Hier een pop-up uitbaten, is een droom.”

Maarten heeft een overeenkomst om het gebouw tot september te gebruiken voor feesten met zijn cateringbedrijf. Tot 12 april is er echter ook een pop-uprestaurant en bar waar iedereen terechtkan. De chef verdiende zijn sporen onder meer in de keuken van Wout Bru. “Mijn keuken zou ik omschrijven als ‘bistronomie’ met Oosterse invloeden. Klanten kunnen kiezen tussen drie voor- en drie hoofdgerechten of een sharing menu met vijf gangen. In totaal hebben we zo’n 65 couverts. Men kan hier echter ook gewoon terecht voor een pintje of koffie. We kregen al mensen over de vloer die hier vroeger vaste klant waren en uit nostalgie nog eens langskomen. Ze voelen zich meteen thuis want aan het interieur hebben we zo weinig mogelijk veranderd. We vinden het belangrijk dat de sfeer van vroeger bewaard blijft. Hopelijk wordt het ook snel mooi weer want we beschikken hier toch over één van de mooiste terrassen langs de Schelde.”

Renovatie nodig

Maarten heeft ook de keuken van zijn cateringbedrijf voorlopig ondergebracht in het voormalig hotel. “Ik hoop natuurlijk dat we ook na september hier nog kunnen blijven maar het is koffiedik kijken wat de toekomst brengt. Zelf heb ik niet de middelen want er is wel een ingrijpende renovatie nodig. De feestzaal op de bovenverdieping had ik ook graag in gebruik genomen maar dat kregen we op vlak van brandveiligheid voorlopig niet in orde. Mocht er een privé-investeerder interesse hebben om het pand te kopen, mag die me in ieder geval altijd contacteren”, lacht hij. “Ik hoop wel dat dit iconisch gebouw op de kaai zal blijven bestaan. De bouw ervan begon in 1922. Binnen twee jaar zal hotel Temsica dus zijn eeuwfeest vieren.”

Het hotel staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het werd gerealiseerd als verenigingsgebouw van ‘De Katholieke Burgerskring’ op gronden die gewonnen werden na de demping van een bekken bij de Watermolen. Het hotel opende in 1923 met een restaurant op het gelijkvloers, een feestzaal op de eerste verdieping en tien slaapkamers onder het dak. De lokalen werden jarenlang gebruikt door het verenigingsleven en er vonden ook heel wat huwelijksfeesten plaats.

In die aloude traditie wil Bar Coupé niet alleen spijs en drank serveren maar worden er de komende weken tal van evenementen gepland. Er staan onder meer optredens en een fashionweekend met pop-up store op de agenda. Bar Coupé is geopend tot 12 april, elke dag van woensdag tot zondag vanaf 16 uur.

Meer info: http://www.service-coupe.com/bar-coupe